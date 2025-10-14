Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Saudijske Arabije obezbedila je plasman na predstojeće Svetsko prvenstvo, pošto je na svom terenu u Džedi odigrala nerešeno protiv Iraka 0:0, u utakmici poslednjeg, drugog kola Grupe A četvrte faze azijskih kvalifikacija.

Saudijska Arabija je završila na prvom mestu na tabeli Grupe A sa četiri boda, koliko ima i Irak, ali uz lošiju gol razliku.

Fudbalska reprezentacija Obale Slonovače obezbedila je plasman na predstojeće Svetsko prvenstvo, pošto je u Abidžanu pobedila selekciju Kenije 3:0, u utakmici poslednjeg, 10. kola Grupe F afričkih kvalifikacija.

Prednost Obali Slonovače doneo je Frenk Kesije golom u sedmom minutu, a vođstvo je uvećao Jan Diomande pogotkom u 54. minutu.

Konačan rezultat postavio je Amad Dijalo pogotkom u 84. minutu.

Obala Slonovače je završila na prvom mestu Grupe F sa gol-razlikom 25:0 i sa 26 bodova, jednim više od drugoplasiranog Gabona, koji je večeras pobedio Burundi 2:0.

Plasman na Svetsko prvenstvo obezbedila je i selekcija Senegala, koja je u Dijamnijadiju pobedila Mauritaniju 4:0, u utakmici 10. kola Grupe B.

Golove za Senegal u tom duelu postigli su Sadio Mane u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena i 48. minutu, Iliman Endiaje u 64. minutu i Habib Dijalo u 85. minutu.

Senegal je završio na prvom mestu na tabeli Grupe B sa 24 boda, dva više od drugoplasiranog DR Konga, koji je večeras pobedio Sudan 1:0.

Reprezentacije Obale Slonovače i Senegala su se tako pridružile selekcijama Egipta, Alžira, Tunisa, Maroka, Južne Afrike, Gane i Zelenortskih ostrva, koje su ranije obezedile plasman na Svetsko prvenstvo kroz afričke kvalifikacije.

U borbi za plasman na Svetsko prvenstvo ostale su četiri najbolje drugoplasirane ekipe - selekcije Gabona, DR Konga, Kameruna i Nigerije, koje će igrati u sopstvenom plej-ofu za mesto predstavnika Afrike u inter-konfederacijskom plej-ofu.

