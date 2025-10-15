Slušaj vest

Pod pokroviteljstvom Gradske opštine Čukarica, u nedelju 19. oktobra u Železniku biće održana prijateljska fudbalska utakmica između Ženske fudbalske akademije „Latica“ iz Leška (Kosovo i Metohija) i Ženskog fudbalskog kluba „Železnik“ iz Beograda.

Ovaj susret predstavlja prvi zvanični sportski događaj koji povezuje devojčice iz srpskih sredina na Kosovu i Metohiji sa njihovim vršnjakinjama sa Čukarice.

Inicijativa je pokrenuta početkom jeseni, kada se Ženska fudbalska akademija „Latica“ obratila Gradskoj opštini Čukarica i većniku za sport Đorđu Buliću, sa molbom za podršku u organizaciji susreta.

„Latica“ je inače prvi i jedini ženski srpski fudbalski klub na Kosovu i Metohiji, osnovan ove godine u Lešku, sa ciljem da okupi devojčice koje kroz sport grade prijateljstva, vrednosti i veru u svoju zemlju.

1/3 Vidi galeriju ŽFK Latica i ŽFK Železnik Foto: Privatna arhiva

Đorđe Bulić: „Ovo nije samo utakmica – ovo je poruka ljubavi, zajedništva i vere u Srbiju“

O predstojećem događaju govorio je i većnik za sport GO Čukarica, Đorđe Bulić.

- Kada su se obratili iz Akademije „Latica“, bilo je prirodno da reagujemo i pomognemo. Njihova inicijativa nije samo sportska, već duboko ljudska.

To su deca koja odrastaju u specifičnim uslovima, ali sa ogromnom ljubavlju prema Srbiji i sportu.

Naš zadatak kao institucije je da im pokažemo da nisu sami – da Beograd, Čukarica i ceo naš narod stoje uz njih - kaže Đorđe Bulić, većnik za sport GO Čukarica.

Foto: Privatna arhiva

Saradnja i podrška lokalnih klubova

Nakon prijema dopisa iz Leška, GO Čukarica je stupila u kontakt sa ŽFK „Železnik“, klubom sa tradicijom ženskog fudbala i primerom dobre prakse u radu sa mlađim kategorijama.

- Uputio sam ih na klub sa Čukarice, koji je odmah prihvatio inicijativu. ŽFK „Železnik“ se poneo kao pravi domaćin, otvorenog srca, sa željom da dočeka naše gošće sa Kosova i Metohije. Zahvalan sam upravi kluba i trenerima što su bez oklevanja prihvatili da ovaj događaj bude realizovan upravo na njihovom terenu - dodaje Bulić.

Sport koji spaja – poruka mladih devojčica

Devojčice iz Akademije „Latica“ u dogovoru sa predstavnicima ŽFK „Železnik“, prijateljski meč će odigrati u nedelju u 12 časova na terenu kluba u Železniku.

Događaj je simbolično posvećen:

• podršci srpskom narodu na Kosovu i Metohiji,

• jačanju ženskog sporta i humanosti,

• razvoju sportskih i društvenih veza između Beograda i srpskih sredina južno od Ibra.

Planiran je doček, druženje i zajedničko fotografisanje mladih fudbalerki, uz podršku građana, predstavnika opštine i sportskih organizacija.

Đorđe Bulić: „Srpska deca sa Kosova i Metohije su deo nas – ove devojčice su naša budućnost“

Đorđe Bulić se osvrnuo i na jednu veoma bitnu temu.

- Svaki susret poput ovog podseća nas koliko je važno da ostanemo povezani.

Srpska deca sa Kosova i Metohije su deo nas, kao što su i ova deca sa Čukarice, deo iste priče, istih vrednosti i iste ljubavi prema sportu.

Ove devojčice su naša budućnost, a sport je najlepši način da ih povežemo, da uče jedne od drugih i da izgrade trajna prijateljstva.

Čast nam je što kao opština možemo da budemo deo takve priče, iskrene, sportske i ljudske - poručio je Đorđe Bulić, većnik za sport GO Čukarica.

Foto: Privatna arhiva

Ovaj događaj, prvi te vrste, postavlja temelj za trajnu saradnju klubova sa Čukarice i srpskih sredina sa Kosova i Metohije, pod institucionalnim okriljem Gradske opštine Čukarica.

Poruka sa ovog susreta je jednostavna, ali duboka:

Srbija je jedna.

Za kraj, pozivamo sve građane, ljubitelje sporta i prijatelje Čukarice da dođu u nedelju u 12 časova na stadion u Železniku, da podrže naše male heroine i budu deo jedne lepe sportske priče koja će ući u istoriju.

BONUS VIDEO: