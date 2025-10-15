SPORT KOJI SPAJA - DEVOJČICE SA KOSOVA I METOHIJE GOSTUJU NA ČUKARICI: Utakmica za srpsko jedinstvo i ljubav prema otadžbini
Pod pokroviteljstvom Gradske opštine Čukarica, u nedelju 19. oktobra u Železniku biće održana prijateljska fudbalska utakmica između Ženske fudbalske akademije „Latica“ iz Leška (Kosovo i Metohija) i Ženskog fudbalskog kluba „Železnik“ iz Beograda.
Ovaj susret predstavlja prvi zvanični sportski događaj koji povezuje devojčice iz srpskih sredina na Kosovu i Metohiji sa njihovim vršnjakinjama sa Čukarice.
Inicijativa je pokrenuta početkom jeseni, kada se Ženska fudbalska akademija „Latica“ obratila Gradskoj opštini Čukarica i većniku za sport Đorđu Buliću, sa molbom za podršku u organizaciji susreta.
„Latica“ je inače prvi i jedini ženski srpski fudbalski klub na Kosovu i Metohiji, osnovan ove godine u Lešku, sa ciljem da okupi devojčice koje kroz sport grade prijateljstva, vrednosti i veru u svoju zemlju.
Đorđe Bulić: „Ovo nije samo utakmica – ovo je poruka ljubavi, zajedništva i vere u Srbiju“
O predstojećem događaju govorio je i većnik za sport GO Čukarica, Đorđe Bulić.
- Kada su se obratili iz Akademije „Latica“, bilo je prirodno da reagujemo i pomognemo. Njihova inicijativa nije samo sportska, već duboko ljudska.
To su deca koja odrastaju u specifičnim uslovima, ali sa ogromnom ljubavlju prema Srbiji i sportu.
Naš zadatak kao institucije je da im pokažemo da nisu sami – da Beograd, Čukarica i ceo naš narod stoje uz njih - kaže Đorđe Bulić, većnik za sport GO Čukarica.
Saradnja i podrška lokalnih klubova
Nakon prijema dopisa iz Leška, GO Čukarica je stupila u kontakt sa ŽFK „Železnik“, klubom sa tradicijom ženskog fudbala i primerom dobre prakse u radu sa mlađim kategorijama.
- Uputio sam ih na klub sa Čukarice, koji je odmah prihvatio inicijativu. ŽFK „Železnik“ se poneo kao pravi domaćin, otvorenog srca, sa željom da dočeka naše gošće sa Kosova i Metohije. Zahvalan sam upravi kluba i trenerima što su bez oklevanja prihvatili da ovaj događaj bude realizovan upravo na njihovom terenu - dodaje Bulić.
Sport koji spaja – poruka mladih devojčica
Devojčice iz Akademije „Latica“ u dogovoru sa predstavnicima ŽFK „Železnik“, prijateljski meč će odigrati u nedelju u 12 časova na terenu kluba u Železniku.
Događaj je simbolično posvećen:
• podršci srpskom narodu na Kosovu i Metohiji,
• jačanju ženskog sporta i humanosti,
• razvoju sportskih i društvenih veza između Beograda i srpskih sredina južno od Ibra.
Planiran je doček, druženje i zajedničko fotografisanje mladih fudbalerki, uz podršku građana, predstavnika opštine i sportskih organizacija.
Đorđe Bulić: „Srpska deca sa Kosova i Metohije su deo nas – ove devojčice su naša budućnost“
Đorđe Bulić se osvrnuo i na jednu veoma bitnu temu.
- Svaki susret poput ovog podseća nas koliko je važno da ostanemo povezani.
Srpska deca sa Kosova i Metohije su deo nas, kao što su i ova deca sa Čukarice, deo iste priče, istih vrednosti i iste ljubavi prema sportu.
Ove devojčice su naša budućnost, a sport je najlepši način da ih povežemo, da uče jedne od drugih i da izgrade trajna prijateljstva.
Čast nam je što kao opština možemo da budemo deo takve priče, iskrene, sportske i ljudske - poručio je Đorđe Bulić, većnik za sport GO Čukarica.
Ovaj događaj, prvi te vrste, postavlja temelj za trajnu saradnju klubova sa Čukarice i srpskih sredina sa Kosova i Metohije, pod institucionalnim okriljem Gradske opštine Čukarica.
Poruka sa ovog susreta je jednostavna, ali duboka:
Srbija je jedna.
Za kraj, pozivamo sve građane, ljubitelje sporta i prijatelje Čukarice da dođu u nedelju u 12 časova na stadion u Železniku, da podrže naše male heroine i budu deo jedne lepe sportske priče koja će ući u istoriju.
