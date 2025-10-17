Slušaj vest

Senzacionalna pobeda fudbalske reprezentacije Albanije nad Srbijom i dalje se sa velikom euforijom slavi u toj zemlji.

Albanija je trenutno u boljem položaju u odnosu na Srbiju, kada je u pitanju odlazak u baraž i plasman na Svetsko prvenstvo 2026. Međutim, sve će biti poznato polovinom novembra.

Albanci već danima slave trijumf svoje reprezentacije, što je i razumljivo. Pobedili su bolje od sebe i to na gostujućem terenu. Plus politička konotacija ove utakmice, koja ne može da se prenebregne.

Proteklih dana bili smo svedoci svakakvih vesti iz Albanije, od provokativnih i šovinističkih izjava nekadašnjeg fudbalera Fljamurtarija Sokolja Košte, do neverovatne pojave Lorenca Jeminija, tamošnjeg TV voditelja i bivšeg sudije, koji je održao obećanje i skinuo se go u studiju, posle trijumfa njegove reprezentacije.

Albanske TV stanice, posebno one koje su se specijalizovale za sportski program kopiraju sve ono što rade Italijani. Tako sve utakmice, kako domaćeg prvenstva, tako i stranih liga i Lige šampiona vode i komentarišu atraktivne devojke. Jedna od njih je i Alesija Bami, nekadašnja misica.

Međutim, atraktivnoj i bujnoj Alesiji Bami se zamera što nije javno proslavila pobedu Albanije nad Srbijom. Njene koleginice su to uveliko uradile proteklih dana, ali Alesija nije, pa se u Tirani pitaju zašto i zbog čega...

Alesija Bami se u Albaniji slavi kao ikona prirodne lepote, poznata po velikim grudima, svojoj eleganciji i harizmi bez ikakvih estetskih ili hirurških intervencija.

Svoju manekensku karijeru započela je sa 13 godina i osvojila je više nagrada na izboru za Mis Univerzum Albanije, što joj je pomoglo da se učvrsti u industriji lepote i mode. Njeno prirodno samopouzdanje i komunikacijske veštine učinile su je omiljenom televizijskom voditeljkom u popularnim albanskim emisijama kao što su "E Diell", "Procesi Sportiv" i rijaliti šou "Top Arena" 2024. godine.

Ono što je posebno zanimljivo, jeste činjenica da Alesiju Bami na društvenim mrežama prati više od 950.000 ljudi. Ova zanosna crnka deli sadržaje o načinu života, modi i putovanjima.

Obožavaoci je obasipaju komentarima i dive se njenim grudima, dugim nogama, vitkoj figuri, dugoj sjajnoj kosi i gracioznom držanju. Njena svestrana karijera balansira televizijsko vođenje, manekenstvo i uticaj na društvenim mrežama, čineći je dobro prepoznatljivom javnom ličnošću u Albaniji.

Jednom prilikom otkrila je da se kao dete bavila baletom i da joj je to posle koristilo u životu.

- Moji roditelji me gledaju kako plešem otkako sam imala tri godine i ne misle da je to velika stvar - rekla je Bamijeva jednom prilikom.

Atraktivna crnka otkrila je da je plaćena od 200 do 1.000 evra za reklamu, dok albanski portali pišu da je jedna od najplaćenijih voditelji na televiziji, a da prilične svote novca zarađuje snimajući reklame za donji veš i bikinije, te od objava na društvenim mrežama.