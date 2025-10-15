PAO JE KAO SVEĆA! FUDBALER NOKAUTIRAO SVOG TRENERA KRAJ AUT LINIJE! Udarac je bio brutatan - poznati stručnjak nije znao za sebe! Ovaj snimak obilazi svet!
Retko viđamo da trener završi na travi kao posle nokauta, ali upravo to se desilo tokom kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo između Katara i UAE.
Selektor Katara, Đulen Lopetegi, ni kriv ni dužan, završio je na zemlji nakon što ga je lopta snažno pogodila pravo u glavu.
Sve se odigralo na stadionu Džasim Bin Hamad u Dohi, dok je španski trener mirno stajao u svom prostoru pored aut-linije. U jednom trenutku, posle žestoke borbe za loptu uz aut, katarski vezista Asim Madibo slučajno je "opalio" loptu koja je poput završila pravo na Lopetegijevom licu.
Trener je odmah pao kao pokošen i nekoliko trenutaka ostao da leži nepomično, licem prema travi. Situacija je izgledala ozbiljno, ali pomoć je brzo stigla, a među prvima do njega dotrčao je upravo Madibo, koji se odmah uverio da je trener dobro.
Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku: