Bio je to jedini gol u duelu protiv Javora, vredan pobede i proboja Brđana na petu poziciju na tabeli Super lige.

Tomović se na taj način upisao u strelce na utakmicama domaćeg šampionata prvi put posle skoro 17 godina. Iskusni štoper superligaša sa Banovog brda prethodno je u Srbiji zatresao mrežu rivala još 15. novembra 2008. godine, kao igrač Crvene zvezde za pobedu protiv Banata iz Zrenjanina (2:1).

„Bio sam strelac i u proteklih 17 godina igranja u inostranstvu više puta, a ovaj podatak samo govori koliko je dugo vremena od mog odlaska iz srpskog fudbala i koliko sam ostario. Prija uvek kad se postigne gol, posebno sam srećan što nam je doneo tri boda. Sećam se gola za Zvezdu protiv Banata, kao štoper stajao sam visoko i u jednom trenutku krenuo sam napred kao da mi se otvorila pista i zatresao mrežu. Sada sam samo poslušao šefa Lešnjaka koji nam je pre utakmice dao instrukcije da postignemo gol iz prekida, što nam dugo nije uspelo, moralo je i to da se dogodi. Prethodno smo imali problema u takvim situacijama, iako imamo visinu, snagu i iskustvo, nije bilo sreće, protiv Javora nam se vratilo„, kazao je Tomović.

Posle dva vezana poraza, Čukarički je u pozitivnoj seriji, u poslednja tri meča osvojio je sedam bodova.

„Poslednji put smo izgubili od Vojvodine i tada sam rekao da naša ekipa stalno napreduje. Igra nam je iz kola u kolo sve bolja, što se videlo u poslednja tri kola. U finišu prelaznog roka stigla su trojica igrača i potrebno je vreme da se upoznamo i uskladimo na terenu. Dvonedeljna pauza dobro nam je došla da se uigramo, radimo u odličnoj atmosferi i siguran sam da možemo još više u finišu jeseni„, kazao je Tomović, koji još dodaje:

„Znali smo da će protiv Ivanjičana biti teško, kada smo radili analizu, videli smo da su disciplinovana ekipa sa odličnim trenerom i jasnim zahtevima na terenu. Uspeli smo da pobedimo, Javor je možda mogao više, ali nas je spasao golman Kaličanin i zasluženo smo stigli do uspeha. Prethodno smo u Lučanima izjednačili posle penala u sudijskoj nadoknadi, zaslužili smo verovatno i više od toga, golman domaćina Stamenković bio je igrač kola. Svaki bod je važan u borbi za visok plasman, čemu težimo„.