U trenucima kada je bio u životnoj formi i kada je sa Atalantom pisao istoriju i igrao Ligu šampiona (i to na kakav način), dogodio se korona virus.

Kada je reč o Josipu Iličiću, usledio je period ozbiljne borbe na mentalnom planu koja je bitno uticala na njegov život i karijeru.

Visoki i snažni napadač je odjednom "nestao" iz ekipe bez objašnjenja, a kasnije se pojavila informacija da se bori sa depresijom.

Mediji u Italiji su naknadno doneli informaciju da je Iličić uhvatio suprugu u prevari i da mu je to potpuno slomilo srce.

Fudbaler to nije demantovao nikada, a sada je otkrio šta je pravi razlog problema sa kojima se suočio.

"Ponudili su mi novac da ispričam svoju priču, ali detalje zadržavam za sebe. Nisam znao da li ću ikada ponovo igrati, a kada ste zaglavljeni kod kuće, počnete da razmišljate. Proveo sam 42 dana u Bergamu bez porodice. Patio sam. Novac, ugovor... Ništa me više nije zanimalo. Nisam se osećao dobro. Te glasine oko moje supruge su me povredile. Možete li da zamislite to da sam kao uhvatio ženu sa nekim drugim?", rekao je Iličić za "Gazeta delo Sport".

Iličić je teško podneo potresne scene iz Bergama i kolone kamiona koji su prenosili tela preminulih od posledica virusa.

"Ona je zbog toga dobijala neverovatne uvrede. Nešto je moralo da se uradi. Na kraju sam došao kući. U Sloveniji je sve izgledalo kao da korone nije ni bilo, dok sam u Bergamu gledao paradu kamiona kako voze kovčege. Užasna slika. Nekoliko godina ranije doživeo sam tragediju Astorija, sa kojim sam igrao u Fiorentini. Sve je to uticalo na mene", rekao je Iličić.

