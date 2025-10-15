Slušaj vest

Deluje da bi odlazak Dragana Stojkovića Piksija sa pozicije selektora mogao da pokrene pravu trenersku vrtešku, koja bi na stadion Rajko Mitić dovela Aleksandra Kolarova.

Fudbalski savez Srbije bi u narednom periodu trebalo da donese odluku o narednom selektoru. Stojkovića je, barem na kratko, nasledio Zoran Mirković koji je vodio ekipu na utakmici protiv Andore.

Postoji mogućnost da će Mirković vršiti dužnost selektora do kraja kvalifikacija i da će nakon njih biti doneta konačna odluka o tome ko će zameniti Stojkovića.

Pominju se razna imena, a jedno od njih je i Vladan Milojević.

1/5 Vidi galeriju Vladan Milojević na meču protiv Seltika Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Trener Crvene zvezde je, prema navodima, jedan od kandidata za mesto selektora reprezentacije Srbije.

Milojević sa klubom iz Ljutice Bogdana ima ugovor do kraja aktuelne sezone, a mogao bi da ode i ranije u slučaju da FSS odabere njega kao opciju i dve strane postignu dogovor.

A, ako se to dogodi, favorit za klupu Crvene zvezde je Aleksandar Kolarov.

Pod oznakom "ekskluzivno" ovu informaciju je objavio "Calcio Mercato".

Novinar ovog portala naveo je da su crveno-beli zainteresovani da nekadašnjem kapitenu Srbije pruže šansu da prvi put vodi klub kao šef stručnog štaba.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Kolarov u ulozi selektora Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

Kolarov je trenutno pomoćni trener Kristijana Kivua u Interu, a "Calcio Mercato" navodi i da u Milanu nisu oduševljeni idejom da Srbin napusti stručni štab jer se radi o čoveku koji ima važnu ulogu u Interu.

Kolarov je neko koga Kivu poštuje i kome veruje, ali i kojeg fudbaleri dobro poznaju zbog bogate igračke karijere.

Sa druge strane, izvesno je da bi nekadašnjem levom beku poziv srpskog šampiona bio i te kako primamljiv.

Prethodno, Kolarov je kratko obavljao ulogu selektora reprezentacije Srbije uzrasta do 21 godine.

