ODRŽAN ŽREB ZA ŠESNAESTINU FINALA KUPA SRBIJE! Zvezda i Partizan dobili rivale - Voždovac dočekuje Jedinstvo, Čuka gostuje u Čačku!
Danas je u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi održan žreb za šesnaestinu finala Kupa Srbije.
Klubovi su bili podeljeni u dve grupe. U prvoj su se nalazili superligaški timovi: Crvena zvezda, Partizan, Novi Pazar, OFK Beograd, Radnički 1923 (Kragujevac), Vojvodina, TSC, Mladost (Lučani), Čukarički, Železničar (Pančevo), IMT, Spartak, Radnički (Niš), Napredak, Tekstilac, Jedinstvo (Ub).
U drugoj grupi je bilo 11 timova iz Prve lige Srbije, kao i pet pobednika u predtakmičenju za Kup: Radnik (Surdulica), Javor, Mladost GAT, Mačva, Voždovac, RFK Grafičar, OFK Vršac, Borac 1826 (Čačak), Zemun, Trajal, GFK Dubočica, Naftagas Elemir (Zrenjanin), Mokra Gora, GFK Slovan (Ruma), Budućnost (Dobanovci), GFK Sloboda (Užice).
Žreb je odredio sledeće parove:
Grafičar – TSC
Voždovac – Jedinstvo Ub
Trajal – Napredak
Sloven (Ruma) – Crvena zvezda
OFK Vršac – Tekstilac
Sloboda Užice – Radnički Niš
Radnik Surdulica – IMT
Javor Ivanjica – Železničar Pančevo
Mačva – Partizan
Dubočica – Mladost Lučani
Mokra gora – Spartak Subotica
Naftagas Elemir – Novi Pazar
Borac Čačak – Čukarički
Zemun – Radnički Kragujevac
Budućnost Dobanovci – OFK Beograd
Mladost GAT – Vojvodina
Podsetimo, utakmice šesnaestine finala Kupa Srbije na programu su 29. oktobra.