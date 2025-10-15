Slušaj vest

Meksički biznismen i prvi čovek "Pačuka Grupe" u čijem vlasništvu je španski Ovijedo, Hesus Martinez, odlučio je da stavi tačku na saradnju sa srpskim trenerom Veljkom Paunovićem, i to nakon svega osam kola u LaLigi.

Pred okupljenim novinarima, Martinez je strpljivo i temeljno obrazložio razloge za ovu, po mnogima iznenađujuću odluku.

Iako je Paunović prošle sezone uspeo da vrati Ovijedo među elitu španskog fudbala, čelnik kluba iz Asturije smatra da tim mora i može više od puke borbe za goli opstanak.

"Ovo je otkaz iz sportskih razloga - 6 poena od 24. Ovaj tim nije tu da se bori za opstanak, već da bude veliki tim. Svakog dana moramo više da radimo. Ambiciozni smo. Hoću da mi pričaju o borbi za evropske kupove, a ne o tome da smo izbegli ispadanje zbog gol-razlike. Ono što želim, pred ovom velikom publikom koja slavi 100 godina postojanja, jeste da budemo veliki. Moramo razmišljati drugačije. Ne razmišljam o tome da ne ispadnemo, već o nečemu većem.

Moramo misliti drugačije. Ne prodajemo maglu, već ulažemo - komercijalno smo se poboljšali i svaki evro je uložen. Ne slažem se sa tvrdnjom da ekipa nije konkurentna. Ekipa je super konkurentna. Moram da budem samokritičan i da se izvinim igračima zbog načina na koji su stvari urađene. Nisam se složio s tim, i to se više neće ponoviti. Mora se imati poštovanje prema igračima i prema Paunu", poručio je Martinez i dodao:

"Bilo je teško doneti odluku, niko nije znao - odluku smo doneli u sredu uveče. Ne volim da otpuštam trenere, već smo imali nekoliko, i nećemo se zaustaviti dok ne pronađemo pravog. Voleo bih da sledeći ostane duže vreme. Almada je, na primer, proveo 4 godine u Pačuki. Neću doneti nijednu odluku koja bi bila protivna interesima naše institucije".

Nastavio je Hesus da priča o ovoj odluci, pa istakao da klub Paunoviću mnogo duguje i da mu je zahvalan na svemu što je uradio.

"Želim jasno da stavim do znanja da su predsednik, generalni direktor i sportski direktor ljudi koji mi uvek daju povratne informacije - svakog dana smo u kontaktu. Konačnu odluku donosi Hesus Martinez. Paunoviću dugujemo mnogo i zauvek ćemo mu biti zahvalni, on je čovek pun strasti, posvećenosti i izuzetno vredan radnik. Najteže je otpustiti trenera, uvek je tako bilo. Ljudski faktor je veoma važan, ne samo rezultati. Imali smo 6 bodova od 24, ali postoje stvari koje obuhvataju više: društveni, ljudski, komercijalni i osnovni aspekti… I da zaštitim svoje ljude - za njih bih dao život, jer su to ljudi koji rade dan i noć. Uvek mora postojati dobar lični odnos, u skladu s mojom filozofijom. Da vlada dobra radna atmosfera. Veoma sam zadovoljan svime što su uradili. Posle 25 godina smo se vratili u viši rang, i za to čestitam svima".