Predsednik Saveza David Trunda nije rekao ko će biti novi selektor, već da će biti imenovan trener koji će predvoditi ekipu do kraja kvalifikacija.

Bivši češki reprezentativac Pavel Nedved zamoljen je da sastavi spisak potencijalnih kandidata.

Češka je u nedelju na gostovanju izgubila od Farskih ostrva 1:2.

Češka je druga na tabeli Grupe L sa 13 bodova iz sedam utakmica, a Farska ostrva imaju bod manje na trećem mestu. Prva je Hrvatska sa 16 bodova, ali i utakmicom manje od te dve ekipe. Crna Gora je iz šest utakmica osvojila šest bodova, a poslednji je Gibraltar bez bodova.

Prvoplasirane ekipe iz svake grupe plasiraće se direktno na Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku, a drugoplasirane će igrati u baražu.