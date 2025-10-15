Slušaj vest

Fudbalski analitičar Rade Bogdanović objavio je ko bi mu sigurno igrao u timu da je selektor Srbije.

Bogdanović je dobio pitanje da izdiktira najboljih 11 Srbije u ovom trenutku.

"Sad, to je teško da kažem jer to nije trenutak, a ne bih da sastavljam novom selektoru tim i da se obogati na moje konsultacije. Šalim se... Zavisi to od forme i spreme igrača", rekao je Bogdanović u emisiji "Super Indirektno s Milanom i Popom".

Ipak, Bogdanović je izdvojio za početak dvojicu koji bi igrali svaku utakmicu svih 90 minuta.

"Trenutno? U redu. Đorđe Petrović bi mi bio zakucan na golu, on je jedan od najboljih golmana u Evropi. Dušan Vlahović bi bio zabetoniran. Na prvom sastanku bih mu rekao - 'Sine, igraćeš mi svaku, od prve do 90. minute i nikad te neću izvesti osim ako si umoran i povređen'. To je zato što Vlahović igra levom i desno, zato što je pozitivno bezobrazan, zato što zna da se naljuti, da uđe u šansu, da lupi loptu, zabije gol... Na toj utakmici protiv Albanije je ušao u dve šanse i nije postigao gol, što ne umanjuje kvalitete. Ima 25 godina i to je budućnost".

Fudbalski analitičar je potom dodao još pet imena koji bi bili sigurni starteri.

"Mali Vasilije Kostov bi mi gazio u prvi tim jer je mlad, zna da igra, trči... Mali Aleksandar Stanković mi je otkrovenje. U poslednjoj liniji uvek četvorica. Štoperi bi bili Milenković i Pavlović. Dva spoljna, to mi je teško, da vratim film. Na levoj strani imamo deficit, a desno Nedeljković. To je neki kostur tima", naglasio je Rade Bogdanović.

