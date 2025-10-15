Slušaj vest

"Bezbednost i sigurnost su, naravno, odgovornost vlada, koje odlučuju šta je u interesu javne bezbednosti", navodi se u saopštenju Fife.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da bi utakmice iz predgrađa Bostona mogle da budu premeštene zbog nemira u tom gradu.

"Možemo da im oduzmemo utakmice. Volim građane Bostona i znam da su utakmice rasprodate. Ali vaša gradonačelnica nije dobra", rekao je Tramp govoreći o gradonačelnici Mišel Vu, članici Demokratske stranke.

Trampova administracija ranije je poslala pripadnike Nacionalne garde u Vašington i Memfis, dok su pokušaji da se to učini u Čikagu i Portlandu izazvali pravne sporove.

Američki predsednik je i ranije sugerisao da bi mogao da proglasi određene gradove "nebezbednim" za organizaciju Svetskog prvenstva, čime bi izmenio plan Fife iz 2022. godine.

Taj plan između ostalog uključuje fudbalske utakmice na NFL stadionima u blzini Njujorka, Los Anđelesa i San Franciska.

Odluku o organizaciji utakmica donosi Fifa, a Tramp je istakao da bi u slučaju ugrožavanja bezbednosti pozvao predsednika te organizacije Đanija Infantina.

"Ako neko loše radi svoj posao i ako osetim da nema bezbednosti, pozvao bih Đanija - šefa Fife koji je fenomenalan - i rekao bih: 'Premestimo utakmicu na drugu lokaciju', i oni bi to uradili".

Svetsko prvenstvo u fudbalu na programu je naredne godine od 11. juna do 19. jula, uz učešće rekordnih 48 selekcija.

U SAD domaćinstvo je potvrđeno za 11 gradova (Los Anđeles, San Francisko, Sijetl, Dalas, Hjuston, Kanzas siti, Atlanta, Boston, Majami, Nju Džersi, Filadelfija).

(Beta)