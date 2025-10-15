Slušaj vest

Nakon što je Dragan Stojković Piksi podneo ostavku na mestu selektora fudbalske reprezentacije Srbije,Veljko Paunović je postao prva želja dela ovdašnje javnosti za upražnjenu klupu Orlova.

Ipak, do toga neće biti tako lak put.

Naime Veljko Paunović je našao novi posao.

Srpski stručnjak je nedavno dobio otkaz u Ovijedu, gde je prvobitno uveo ekipu u "La Ligu", a onda je i održao van zone ispadanja. Uprkos svemu, uprava ovog kluba je potpuno neočekivano rešila da ga smeni.

Paunović se, međutim, brzo snašao.

Kako prenose strani mediji, on će biti komentator na meču Atletiko Madrid - Osasuna na kanalu "DAZN Španija".

Pretpostavka je da se ovde radi samo o kratkoročnom rešenju, te da će Veljko uskoro pokušati da pronađe i trenerski, a možda i selektorski posao.