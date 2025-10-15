Slušaj vest

Trener Čelsija Enco Mareska dobio je loše vesti nakon velike pobede nad Liverpulom u prethodnom kolu.

On neće biti na Čelsija protiv Notingema zbog crvenog kartona koji je dobio i to upravo posle pobedonosnog gola koji je postigao Vilijan u 5. minutu nadoknade kada je napustio svog prostor i proslavio zajedno sa igračima.

Mareska je prihvatio kaznu, a pored toga će u kasu Fudbalske asocijacije morati da plati i 8.000 funti.

Ovo je druga kazna za Maresku, posle aprila 2025. godine kada je dobio treći žuti karton u sezoni posle proslave gola Pedra Neta protiv Fulama u 3. minutu nadoknade.