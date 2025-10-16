Slušaj vest

Kvalifikacije za naredna prvenstva Evrope doživeće korenite promene, javno je rekao predsednik UEFA Aleksandar Čeferin.

Novi format, inspirisan osveženim sistemom Lige šampiona, još je u fazi razrade u Nionu, ali ideja je da donese više uzbuđenja i pravedniju borbu za plasman na EURO.

Reforme su neizbežne

Aleksandar Čeferin otkrio je da se pred njim i njegovim timom nalazi više predloga, a iz UEFA poručuju da će svi ljubitelji fudbala uskoro moći da vide prve konkretne korekcije u kvalifikacionom formatu.

Kao glavni uzor navodi se reforma evropskih klupskih takmičenja, koja je kroz jedinstvene tabele i napetost do poslednjeg kola osvežila Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencije. Sličan sistem mogao bi da zaživi i u reprezentativnom fudbalu, s ciljem da se poveća atraktivnost i interesovanje publike širom kontinenta.

- U ranijim sezonama Lige šampiona, znalo se ko će proći dalje i pre nego što počne grupna faza. Sada imamo neizvesnost do poslednjeg kola. Promena će sigurno biti, iako su svi odmah protiv toga kada čuju tako nešto. Ne fali nam hrabrosti, razgovaraćemo sa svima. Nećemo menjati format Evropskog prvenstva, ali promenićemo kvalifikacije. Broj utakmica ostaće isti, ali biće neizvesnije – istakao je Čeferin u razgovoru za Tajms.

Sve kreće pre 2032.

UEFA je već započela razgovore sa 28 generalnih sekretara nacionalnih saveza, a plan je da novi sistem zaživi od kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2032. godine.

Umesto sadašnjeg formata sa 12 grupa od po četiri ili pet reprezentacija, razmatra se model sa dve velike grupe od po 27 timova, po uzoru na takozvani „švajcarski sistem“. U takvom konceptu, svaka selekcija bi igrala određeni broj utakmica protiv protivnika sličnog ranga, dok bi najbolje plasirane ekipe direktno izborile plasman na završni turnir. Postojao bi i baraž, koji bi omogućio dodatnu šansu ekipama tik ispod crte.

Iako je sve još u fazi planiranja, očekuje se da UEFA uskoro izađe sa konkretnim detaljima o tome kako bi novi sistem kvalifikacija trebalo da funkcioniše u praksi.