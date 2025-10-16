Slušaj vest

Šahtjor iz Donjecka igraće od sledeće sezone u fudbalskom prvenstvu Rusije.

Ova informacija dolazi iz ruskih medija, a tiče se kluba koji nosi ime Šahtjor i ima sedište u gradu Donjecku, a svoje utakmice neće ipak igrati na velelepnoj Donbas areni, koja ima kapacitet više od 50.000 ljudi.

Fudbaleri Šahtjora iz Donjecka Foto: Printskrin/Telegram

Ovo je klub koji su osnovali žitelji Donjecka i bivši fudbaleri tokom Specijalne vojne operacije ruske vojske u Ukrajini. Klub Šahtjor koji je u vlasništvu ukrajinskog milijardera Rinata Ahmetova se po prvim danima rata iselio iz Donjecka. Prvo u Kijev, a onda u Lavov, a međunarodne utakmice igra u Nemačkoj i Poljskoj već tri godine.

Donjecki Šahtjor, prema pisanju portala "Sport Baza", dobio je odobrenje da od sledeće sezone uzme učešće u drugoj ligi Rusije. Tačnije igraće u trećem rangu takmičenja, u prvoj grupi Divizije B, a svoje domaće utakmice igraće na Krimu.

Naglašava se da Šahtjor neće moći da učestvuje u Ruskom kupu zbog mogućih sankcija FIFA i UEFA prema Ruskom fudbalskom savezu. U timu su lokalni igrači i fudbaleri sa Krima koji su prebačeni iz Ukrajinskog fudbalskog saveza u Ruski fudbalski savez.

Gazda Šahtjora iz Donjecka Rinat Ahmetov Foto: EPA/ DANIEL NAUPOLD

Takođe je precizirano da bi od sledeće sezone Drugoj ligi mogli da se pridruže Zorja Lugansk i Fregat iz Hersonske oblasti.

Rinat Ahmetov, predstavnici Šahtjora iz Donjecka, kao i FS Ukrajine nisu se oglašavali povodom ovog pitanja. Mediji iz Ukrajine pišu da su Rusi stvorili "klonove" i "zle blizance" ukrajinskih klubova.