Slušaj vest

Ko će biti novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije? Ovo pitanje muči javnost u našoj zemlji, a odgovor bismo mogli, ali i morali, da saznamo uskoro.

Dragan Stojković Piksi podneo je ostavku posle poraza od Albanije u Leskovcu (0:1), a na debiju kao privremena zamena nije se proslavio ni Zoran Bata Mirković koji je ostvario pobedu protiv autsajdera Andore, ali su do nje "orlovi" došli uz dosta muka (1:3).

Spominjalo se da bi Veljko Paunović mogao na klupu Srbije, ali je taj plan propao, a prema informacijama Meridian sporta, prvi kandidat da nasledi Piksija je šef stručnog štaba Crvene zvezde, Vladan Milojević.

1/5 Vidi galeriju Vladan Milojević trener Crvene zvezde Foto: Screenshot, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Pomenuti portal ističe sledeće:

- Prema saznanjima Meridian sporta, čelnici Zvezde su razgovarali sa Milojevićem i dali mu dozvolu da sedne na klupu reprezentacije, ali FSS još uvek nije u potpunosti prelomio kada je u pitanju Piksijev naslednik. I to iz više razloga.

Prva želja je definitivno bio Veljko Paunović. Signali iz FSS su bili takvi da je i doskorašnji trener Ovijeda zainteresovan za selektorsku poziciju, ali kada su ga kontaktirali - Paunović nije bio oduševljen idejom.

Druga opcija je od starta Milojević. Još prošlog vikenda se razgovaralo na relaciji FSS i Zvezda gde se ljudima iz Saveza činilo da sa Marakane neće praviti problem u slučaju da Milojeviću zvanično stigne poziv Srbije.

U međuvremenu - i Milojević je saopštio čelnicima Zvezde da bi voleo da se oproba kao selektor, te se čini da je sada sve u rukama FSS.

1/5 Vidi galeriju Vladan Milojević na meču protiv Seltika Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Zvezdina računica u čitavoj priči je ta da se posle ispadanja od Pafosa ozbiljno razmišljalo o Milojevićevoj sudbini. Raspitivali su se sa Marakane za Alberta Rijeru, ali su dobili oprečne informacije o španskom treneru. Sa jedne strane su stigle pohvale, sa druge - i ne baš tako lepe priče o treneru Celja.

U skladu s tim - odlučili su da Milojević ostane sigurno do zime, te da mu dalju budućnost odrede rezultati u Ligi Evrope. Za sada - nisu zadovoljni remijem protiv Seltika, ni porazom u finišu od Porta, te bi situacija po kojoj se Zvezda iz Brage vraća poražena - definitivno upalila crvenu lampicu na Marakani.

Još letos ste mogli da čitate na Meridian sportu da je Aleksandar Kolarov velika želja čelnika Zvezde da jednog dana nasledi Milojevića na klupi crveno-belih. Kada je aktivirana priča oko Milojevića i reprezentacije, kontaktiran je i Kolarov koji je na poziv reagovao pozitivno, ali uz ogradu da nije siguran hoće li mu Inter praviti problem. Bez obzira na to što nema dovoljno iskustvo, na Marakani su saglasni da je bez konkurencije najperspektivniji srpski trener. Ipak, i dalje nisu potpuno odustali od Rijere, ali se čini da je druga opcija. Pažljivi su na Marakani kada su u pitanju strani treneri nakon fijaska sa Barakom Baharom. Uz to - Rijera nije bio oduševljen idejom da u toku sezone ide iz Celja, ali nema sumnje da bi imala Zvezda čime da ga motiviše, za slučaj da zaista krene u poteru za bivšim fudbalerom Liverpula.

Vrlo važna stvar je i dogovor koji bi Zvezda i FSS mogli da naprave oko Milojevića. U prvi mah je delovalo da je ideja da bude - i trener Zvezde, i selektor Srbije do polusezone, ali ne sviđa se to baš svima. U skladu s tim, ne bi bilo iznenađenje da se upravo sačeka epilog meča sa Bragom kako bi se definitivno prelomilo ko toga hoće li Milojević ostati do januara ili će se odmah priključiti reprezentaciji. U međuvremenu će i Kolarov moći na miru da saopšti svoju želju čelnicima Intera - navodi se u tekstu Meridian sporta.

Šta vi mislite, da li bi Vladan Milojević bio dobar izbor za selektora Srbije? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Da li bi Vladan Milojević bio dobar izbor za selektora Srbije? Ne, nikako nije dobar izbor 52.1% Da, bio bi odličan izbor 26.05% Teško je proceniti 21.85%

Kurir sport / Meridian sport

BONUS VIDEO: