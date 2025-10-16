Slušaj vest

Prvi put u istoriji Italija je propustila dva Mundijala u nizu, a lako bi moglo da se desi da Azure ne gledamo ni naredne godine na Svetskom prvenstvu koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

Očajno su otvorili kvalifikacije i doveli sebe u izuzetno nepovoljan položaj, međutim, od dolaska Đenara Gatuza na klupu reprezentacije stvari su se promenile.

U ovom ovom kvalifikacionom ciklusu zabeležili su dva trijumfa i tako sačuvali šanse da se domognu prve pozicije u grupi i direktnog plasmana na Mundijal.

Ukoliko žele da izbegnu odlazak u neugodni baraž, moraće ubedljivo da savladaju prvoplasiranu Norvešku, koja je u prvom meču slavila protiv Azura rezultatom 3:0.

Selektor Gatuzo ubeđen je da će njegova reprezentacija ostvariti krajnji cilj.

"Ako se Italija ne kvalifikuje za Svetsko prvenstvo 2026. godine, ja ću se odseliti iz države. Već živim prilično daleko, ali ću otići još dalje", poručio je Gatuzo.

Kurir sport