Slušaj vest

Mirka Vasiljević, glumica i supruga bivšeg fudbalera Crvene zvezde Vujadina Savića, pozvana je u Treće osnovno javno tužilaštvo da svedoči u istrazi koja se vodi protiv transrodne osobe A.K. (21), a na predlog upravo njenog supruga, koji ju je naveo kao svedoka u ovom slučaju.

Vujadin je predložio suprugu Mirku Vasiljević kao svedoka. Osim nje, Savić je naveo još jednu osobu za koju tvrdi da je, kao i Mirka, bila upoznata sa detaljima slučaja u vreme kada je, kako navodi, bio žrtva pokušaja ucene, saznaje "Blic". Ipak, Mirka se nije pojavila na saslušanju koje je bilo zakazano za sredu.

1/8 Vidi galeriju Mirka Vasiljević i Vujadin Savić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Vujadin Savić je prilikom prijave predložio suprugu Mirku Vasiljević i još jednu osobu kao svedoke i naveo da oni imaju neposredna saznanja o tome šta je A.K. radila. On je naveo da su Mirka i ta osoba bili svedoci kroz šta je prolazio tokom navodnog ucenjivanja - rekao je izvor "Blica" i dodao:

Foto: Prinstscreen

- S obzirom na to da je ona jedna od 2 svedoka koji treba da se ispitaju u ovom slučaju ona bi trebalo da se sasluša u periodu od 6 meseci. To je period predviđen za istragu budući da je pritvorski predmet u pitanju. U suprotnom, osumnjičena će biti puštena na slobodu. Inače, dokle god Mirka Vasiljević ima opravdanja za sprečenost na dolazak na ročište može odlagati saslušanje u tužilaštvu.

Kako objašnjava izvor "Blica", u ovom trenutku ne postoji zakonski mehanizam koji bi naterao svedoka da se pojavi na saslušanju u tužilaštvu, što znači da svedok može neograničeno da odlaže dolazak, a samim tim ceo postupak ostaje na čekanju dok se svedočenje ne obavi.

- U slučaju da se osoba ne pojavi duže vreme na saslušanju tužilaštvo može odustati od saslušanja svedoka zbog nemogućnosti da nastavi istragu - objašnjeno je.

1/5 Vidi galeriju Transrodna osoba koja je ucenjivala Vujadina Savića Foto: Prinstscreen