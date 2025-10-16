Slušaj vest

Klajvertov odlazak usledio je nakon "teškog poraza" koji je Indonezija pretrpela u subotu u Džedi protiv Iraka, čime su izgubljene sve šanse za plasman na naredno Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama.

"Posle otvorenog, potpunog i uzajamno uvažavajućeg razgovora, obe strane su se saglasile da okončaju saradnju", saopštio je savez na Instagramu, ne navodeći razloge raskida ugovora.

Indonezija je pokušavala da se po prvi put u istoriji plasira na Svetsko prvenstvo otkako je 1945. stekla nezavisnost od Holandije, a plasman u četvrto kolo azijskih kvalifikacija predstavljao je njen najbolji rezultat do sada.

Bivši fudbaler Milana, Ajaksa i Barselone, Patrik Klajvert, preuzeo je reprezentaciju u januaru ove godine, s ugovorom koji je trebalo da traje do 2027. 

