Modrić je nakon više od decenije igranja napustio "kraljevski klub"  i prešao u Milan gde planira da okonča veličanstvenu karijeru.

Nakon toga plan mu je da Modrić po završetku igračke karijere ponovo postane deo "kraljevskog kluba", gde bi se priključio omladinskoj školi Reala i započeo trenerski put, prenose španski mediji.

Cilj je da stane uz mlade nade iz Madrida i polako gradi iskustvo koje bi mu u budućnosti moglo otvoriti vrata prvog tima i pozicije glavnog trenera.

Ipak, iako su planovi za budućnost već u opticaju, Modrić je trenutno maksimalno fokusiran na teren. U dresu Milana pruža partije koje podsećaju na njegove najbolje dane u Madridu, a pred njim je i novi izazov – Svetsko prvenstvo, gde će sa Hrvatskom pokušati da stigne do treće uzastopne medalje.

Tokom 14 sezona u Realu, Modrić je osvojio čak 28 trofeja, uključujući pet Liga šampiona, četiri titule prvaka Španije i Zlatnu loptu 2018. godine.

