Fudbalski klub Partizan rastao se sa Aldom Kaluluom, posle silnih peripetija koje su dve strane imale od početka minulog leta. Ugovor je raskinut godinu pre isteka, ali nije poznato pod kojim okolnostima.

Kalulu je praktično nestao iz tima nakon septembarske reprezentativne pauze – nije se pojavljivao na treninzima crno-belih, a klub je tada saopštio da igrač ne ispunjava profesionalne obaveze definisane ugovorom.

Nakon potvrde rastanka, Kalulu se oprostio od navijača putem Instagrama emotivnom porukom.

"Hvala vam, Grobari… Zaslužujete svu sreću ovog sveta… Pričaću o vama gde god da idem. Samo jedan Partizan", napisao je Kalulu na Instagramu.

Aldo Kalulu je u Humsku stigao bez obeštećenja pre nešto više od dve godine iz Sošoa i od tada je crno-beli dres nosio 88 puta. Brzonogi reprezentativac Demokratske Republike Kongo je za Partizan postigao devet golova u tom periodu, a upisao je i 11 asistencija.

Sa druge strane, što se ove sezone tiče, Kalulu je sakupio šest nastupa u svim takmičenjima, ali bez ikakvog učinka.

