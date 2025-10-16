Slušaj vest

Na meti javnosti našao se vlasnik kluba Hesus Martines, čija je odluka da uruči otkaz srpskom treneru izazvala brojne kritike – naročito jer se smatra da je ekipa bila lišena ozbiljnih pojačanja i da je potpuno nerealno da se izbori za viši plasman u La Ligi.

Paunović je u dosadašnjem delu sezone osvojio šest bodova u osam mečeva, a imao je i izuzetno težak raspored, pošto se Ovijedo suočio sa Real Madridom i Barselonom, ali to mu nije bila olakšavajuća okolnost.

Srpski stručnjak je, prema španskim medijima, insistirao na dovođenju Luke Jovića i Nemanje Maksimovića, ali klub nije uspeo da ih angažuje – Jović je završio u atinskom AEK-u, dok je Maksimović prešao u Šabab Al Ahli.

Martines je kasnije otvoreno govorio o tim transferima i istakao da ih je lično stopirao zbog finansijskih razloga:

"Jović je preskup, a i ne sviđa mi se. To bi bilo ludilo. Zašto? Zar da ponovo bankrotira klub? To bi bila moja odgovornost, imam mnogo partnera i moram da budem odgovoran prema njima. Zamislite da dovedemo igrača koji će uzeti 30% budžeta za plate", izjavio je vlasnik Ovijeda.

Meksički biznismen dodao je i da mu igre srpskog napadača u Grčkoj potvrđuju da je doneo pravu odluku.

"Samo da znate, mislim da je postigao jedan ili dva gola na osam utakmica", rekao je Martines.

On je otkrio i da je sportskom sektoru u jednom trenutku dao zeleno svetlo da pokuša da realizuje pomenute transfere, ali se kasnije predomislio.

"Rekao sam to vrlo jasno, a oni su insistirali. Na kraju se nisam složio — i hvala Bogu, ispostavilo se da sam bio u pravu. Isto i za Maksimovića: 31 godina, pet miliona evra za transfer plus plata... Izvinite, ali bio bih ludak", dodao je.

Martines je priznao da su se i on i Paunović razišli u mišljenju oko pojačanja.

"Možda se Paunović malo naljutio što nismo doveli dve zvezde, ali za mene one nisu bile pravi izbor za Ovijedo. Veoma sam zadovoljan svojim timom."

Ovijedo u subotu nastavlja sezonu utakmicom protiv Espanjola na domaćem terenu.