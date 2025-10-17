Slušaj vest

Granit Džaka i Đerdan Šaćiri poznati su kao provokatori, posebno kada igraju protiv Srbije, a sada su ponovo stigli u centar pažnje i to zbog reči prvog čoveka FIFA, Đanija Infantina.

Infantino je dao sramotnu izjavu u kojoj je spojio pomenute fudbalere i lažnu državu Kosovo.

- Za mnoge igrače sa Kosova koјi su rođeni i odrasli u inostranstvu, svakako јe bilo mnogo različitih uticaјa i istoriјe. Kao što znate, mnogi od njih, kada Kosovo niјe bilo međunarodno priznato, igrali su za švaјcarsku reprezentaciјu. Na primer, kao što su Đerdan Šaćiri i drugi. Oni su bili među naјboljim igračima koјi su ikada mogli da igraјu za Kosovo, ali Kosovo u to vreme, nažalost, niјe bilo međunarodno priznato - istakao je Infantino, a svi u Srbiji će se posebno iznervirati zbog ovog "nažalost" u njegovoj izjavi.

Potom je Infantino dodao:

- Svi ti igrači osećaju jaku povezanost sa Kosovom, jer njihovi roditelji bili primorani da se sele u drugu državu. Oni su, ipak, odrasli i dalje jako povezani sa svojom zemljom.

Tokom izlaganja spomenuo je i Granita Džaku koji je takođe često u prvi plan isticao odakle je poreklom.

Tzv. Kosovo je proglasilo jednostranu nezavisnost 2008. godine, Šaćiri je 2010. godine debitovao za nacionalni tim Švajcarske, a godinu kasnije prvi meč za selekciju alspske države odigrao je i Džaka.

