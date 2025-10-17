Slušaj vest

Nekadašnji napadač Čelsija Dijego Košta i u 38. godini je pokazao da njegov takmičarski duh ne poznaje granice, i da uvek ide do samog kraja, a na terenu ne popušta ni nežnijem polu!

Tokom priprema za humanitarnu utakmicu, Košta je u svom prepoznatljivom, borbenom stilu ušao u duel sa legendarnom fudbalerkom ženskog tima Čelsija, Gemom Dejvidson i oborio je na zemlju!

Incident je izazvao buru smeha među prisutnima, ali i dozu iznenađenja, a snimak tog trenutka ekspresno je postao viralan na društvenim mrežama.

Celu situaciju na svoj način je prokomentarisao i legendarni kapiten "plavaca" Džon Teri, koji nije propustio priliku da se našali na račun temperamentnog napadača.

– To je žuti karton – viknuo je Teri, pa uz osmeh dodao:

– To je Diego u malom. Jednostavno ga nije briga ni za šta.

Dejvidson je prošla bez povrede, nasmejala se posle duela i nekoliko trenutaka kasnije srdačno zagrlila Dijega Koštu.