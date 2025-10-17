Slušaj vest

Iz Kazahstana stižu tragične vesti, mladi napadač Dijaz Toleu, fudbaler Khan Tengrija, preminuo je u 19. godini tokom prvenstvene utakmice protiv ekipe Ekibastuz.

Tragičan trenutak dogodio se u 65. minutu meča 25. kola Prve lige Kazahstana. Toleu je iznenada pao na travu pokušavajući da istegne nogu, verovatno zbog grča, ali je ubrzo nakon toga izgubio svest. Lekarska ekipa je odmah utrčala na teren i pokušala reanimaciju, a mladi fudbaler je potom iznet na nosilima.

1/8 Vidi galeriju Tuča na utakmici mladih fudbalera Foto: Printscreen

Uprkos brzoj reakciji i pruženoj pomoći, stigla je najgora vest.

Fudbalski savez Kazahstana (KFF) saopštio je da je Toleu preminuo istog dana, 16. oktobra, a uzrok smrti za sada nije objavljen.

– Fudbalski savez Kazahstana sa dubokom tugom primio je vest o smrti napadača Dijasa Toleua. Iako veoma mlad, bio je poznat po svojoj strasti prema fudbalu i velikom talentu. Njegov prerani odlazak je nenadoknadiv gubitak. U ovim teškim trenucima delimo bol sa njegovom porodicom, prijateljima i klubom – stoji u saopštenju KFF.

Dijaz Toleu rođen je 4. maja 2006. godine. Prošao je omladinsku školu kazahstanskog velikana Kairata, a od aprila ove godine igrao je za Khan-Tengri.

U aktuelnoj sezoni zabeležio je 22 nastupa u svim takmičenjima, ali nije postigao nijedan gol.

