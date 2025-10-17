Slušaj vest

Španska La Liga jedna je od najjačih na svetu, fudbalsko prvenstvo koje godišnje okrene 5.000.000.000 evra!

Zato i ne čudi što veliki broj fudbalera želi da skrene pažnju na sebe na sve načine. Jedan od njih je i Aitor Ruibal.

Aitor Ruibal sa suprugom koja mu lakira nokte Foto: Printskrin/Instagram

Ovaj Katalonac član je Betisa iz Sevilje. Aitor Ruibal (29) došao je u pažnju javnosti u Španiji zbog svojih spektakularnih golova i prodora, ali isto tako i zbog svog originalnog izgleda, te odvažnog stila odevanja.

Aitor Ruibal govorio je o tabuima i muškosti u svetu fudbala, istakavši da mnogi igrači imaju strah da pokažu svoje pravo lice. Bio je više puta na na meti kritika zbog nošenja torbice ili lakiranja noktiju.

- Fudbal je toliko postao muški sport da nošenje nečeg drugačijeg mnogo iznenađuje. Mnogi se boje da budu ono što jesu i to ne rade jer su fudbaleri - kazao je Ruibal i dodao:

- Nisam gej, ali i da jesam, ništa se ne bi dogodilo.

Aitor Ruibal Foto: Printskrin/Instagram

Otkrio je Aitor Ruibal da se za njegov nesvakidašnji izgled birne njegova supruga Anabel.

- Ona mi je prva nalakirala nokte. Može svaki dan da ih lakira - jasan je Ruibal.

Aitor Ruibal počeo je svoju šestu sezonu u Betisu. Trener Manuel Pelegrini u njega ima veliko poverenje, pa mu često menja pozicije, od beka do krila. Ove sezone, dobio je i novu ulogu, postao je zamenik kapitena.

Aitor Ruibal sa lakiranim noktima Foto: Printskrin/Instagram

Aitor Ruibal počeo je karijeru u Manresi, pa je preko ekipe Hospitalet stigao do B tima Betisa, a onda je išao na kaljenje u Kartahenu, Mahadahondi i Leganes. Za prvi tim Betisa zaigrao je 2020. godine. Do sada je upisao 181 utakmicu, dao 11 golova i imao 15 asistencija. Specijalizovani portal Transfermarkt kaže da Ruibal trenutno vredi 3.500.000 evra.