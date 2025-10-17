"PARTIZAN JE FAVORIT, ALI..." Darije Kalezić izneo očekivanja pred okršaj TSC-a i crno-belih
Derbi 12. kola Super lige Srbije odigraće TSC i Partizan (subota, 18.30), a trener tima iz Bačke Topole, Darije Kalezić, izneo je svoja očekivanja uoči ovog duela.
"Partizan ima ekipu koja se u poslednjih sedam, osam meseci razvijala i dostigla nivo na kojem teško gubi utakmice. Poraženi su samo od Crvene zvezde i jasno je da u ovom meču imaju ulogu favorita. Ipak, mi ćemo od prvog do poslednjeg minuta dati sve od sebe da bodovi ostanu u Topoli. Neće biti lako, ali daćemo maksimum da ostvarimo pozitivan rezultat", rekao je Kalezić i istakao da će za sastav konkurisati bivši fudbaler Partizana Milan Radin, ali je dodao da su i dalje van stroja Batist Ru i Tajron Konrad.
Klub iz Bačke Topole je trenutno osmi na tabeli sa 14 osvojenih bodova, dok se ekipa Partizana nalazi na drugom mestu sa 25 bodova iz utakmice manje.
BONUS VIDEO: