"Partizan ima ekipu koja se u poslednjih sedam, osam meseci razvijala i dostigla nivo na kojem teško gubi utakmice. Poraženi su samo od Crvene zvezde i jasno je da u ovom meču imaju ulogu favorita. Ipak, mi ćemo od prvog do poslednjeg minuta dati sve od sebe da bodovi ostanu u Topoli. Neće biti lako, ali daćemo maksimum da ostvarimo pozitivan rezultat", rekao je Kalezić i istakao da će za sastav konkurisati bivši fudbaler Partizana Milan Radin, ali je dodao da su i dalje van stroja Batist Ru i Tajron Konrad.