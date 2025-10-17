Slušaj vest

Trener fudbalera Napretka, Radoslav Batak, najavio je predstojeći duel 12. kola Super lige Srbije protiv OFK Beograda kao izuzetno težak izazov za njegov tim, koji je oslabljen povredama, ali i maksimalno motivisan zbog teške pozicije na tabeli.

- OFK Beograd je izuzetno atraktivan tim, gledano po svim strukturama i igračkom kadru. Imaju dva kvalitetna tima što se tiče broja igrača – i mlađih, i iskusnih, i stranaca – a na čelu je moj kolega i prijatelj, iskusni strateg Simo Krunić. Imali su izvanrednu prošlu sezonu u kojoj su izborili Evropu, a i ove godine igraju dobar, atraktivan fudbal sa brzim tranzicijama i kontranapadima. Očekujem jako tešku utakmicu - analizirao je Batak.

Put ka pozitivnom rezultatu biće otežan zbog značajnih kadrovskih problema sa kojima se Napredak suočava.

- Ponovo ne možemo da računamo na povređenog Majdevca, koji se još uvek nije oporavio od problema sa petom. Saletović takođe ima problem sa tetivom koju nije zalečio do kraja, tako da ćemo biti oslabljeni. Bukarac se vratio treninzima, ali ni on nije 100 odsto spreman za ovu utakmicu. Dobra vest je da su svi ostali igrači spremni, uključujući i Ignjatovića koji se vratio nakon povrede ramena. On je u utakmici sa Spartakom doživeo nezgodno iščašenje, ali se sada vratio u pun ritam treninga - dodao je trener Kruševljana.

U osvrut na prethodni meč protiv Crvene zvezde, Batak je analizirao i dobre i loše strane igre svog tima, ističući da iz tog iskustva ekipa može izvući pouke i samopouzdanje.

- Protiv Zvezde smo odigrali dobro prvo poluvreme i početak drugog, izuzimajući golove pred kraj kada nam je pala koncentracija. Sami smo učestvovali kod primljenih golova i snosimo dosta krivice, kako timski, tako i individualno. Ipak, u većem delu susreta smo dobro stajali na terenu i pokazali samopouzdanje. Nadam se da ćemo to preneti i na utakmicu protiv OFK Beograda.

Pauzu u prvenstvu Kruševljani su iskoristili za mini-pripreme, koje su, prema rečima trenera, bile od velikog značaja.

- Boravak od pet dana na Zlatiboru nam je vrlo koristio. Tamo smo odradili veliki broj treninga i odigrali prijateljsku utakmicu, gde smo isprobali neke igrače koji do sada nisu imali veliku minutažu. Spremni dočekujemo nastavak prvenstva - jasan je Batak.

Mladi stručnjak je za kraj bez uvijanja istakao ogroman rezultatski značaj predstojećeg duela.

- Ova utakmica je sigurno rezultatski važna za klub, s obzirom da smo poslednji na tabeli i da nam je svaki bod jako bitan za naredni raspored, koji ni malo nije lak. Međutim, s obzirom da četiri ekipe ispadaju ove sezone, svaka utakmica je svojevrsni derbi.