Poslednjih dana se sve više spekuliše o budućnosti Dejana Stankovića, kom se klima klupa u Spartaku iz Moskve.

U medijima su se pojavile informacije da bi Stanković na klupi Srbije mogao da nasledi Dragana Stojkovića Piksija, međutim, stigla su nova interesovanja za nekadašnjeg trenera i fudbalera Crvene zvezde.

1/8 Vidi galeriju Dejan Stanković na klupi Spartaka iz Moskve Foto: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia, Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia, Printscreen

Naime, Panatinaikos traži novog trenera, a nekolicina u rukovodstvu tog kluba se zalagala baš za Stankovića, preneli su španski mediji.

Stanković je za sada i dalje trener Spartaka, a videćemo u narednim danima i nedeljama da li će uspeti da zadrži taj status.

