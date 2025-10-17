Dejan Stanković je velika želja.
ŠUŠKA SE DA ĆE STANKOVIĆ NA KLUPU SRBIJE POSLE ODLASKA PIKSIJA: Bivši trener Crvene zvezde na raskrsnici puteva...
Poslednjih dana se sve više spekuliše o budućnosti Dejana Stankovića, kom se klima klupa u Spartaku iz Moskve.
U medijima su se pojavile informacije da bi Stanković na klupi Srbije mogao da nasledi Dragana Stojkovića Piksija, međutim, stigla su nova interesovanja za nekadašnjeg trenera i fudbalera Crvene zvezde.
Dejan Stanković na klupi Spartaka iz Moskve Foto: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia, Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia, Printscreen
Naime, Panatinaikos traži novog trenera, a nekolicina u rukovodstvu tog kluba se zalagala baš za Stankovića, preneli su španski mediji.
Stanković je za sada i dalje trener Spartaka, a videćemo u narednim danima i nedeljama da li će uspeti da zadrži taj status.
