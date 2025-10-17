Slušaj vest

Poslednjih dana se sve više spekuliše o budućnosti Dejana Stankovića, kom se klima klupa u Spartaku iz Moskve.

U medijima su se pojavile informacije da bi Stanković na klupi Srbije mogao da nasledi Dragana Stojkovića Piksija, međutim, stigla su nova interesovanja za nekadašnjeg trenera i fudbalera Crvene zvezde.

Dejan Stanković na klupi Spartaka iz Moskve Foto: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia, Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia, Printscreen

Naime, Panatinaikos traži novog trenera, a nekolicina u rukovodstvu tog kluba se zalagala baš za Stankovića, preneli su španski mediji.

Stanković je za sada i dalje trener Spartaka, a videćemo u narednim danima i nedeljama da li će uspeti da zadrži taj status.

Ne propustiteOstali sportoviSITUACIJA JE ALARMANTNA: Trka za Veliku nagradu SAD proglašena opasnom
Formula 1
EvroligaBASKONIJA - PARTIZAN: Crno-beli žele prekid neugodnog niza
Real, Partizan, Željko Obradović
FudbalHAOS U PODGORICI! Fudbalska Crna Gora traži smenu Dejana Savićevića
montenegroserbia39291.jpg
FudbalZNA SE KO JE NAJPLAĆENIJI FUDBALER PARTIZANA: Pristao je na drastično smanjenje plate, za razliku od Kalulua! Tu je i odani veteran!
Gajas Zahid okružen saigračima iz Partizana

BONUS VIDEO:

"DA NIJE BILO SNIMAKA, SAVIĆ NE BI BIO UCENJIVAN" Mladen Radulović o pozadini iznude novca bivšem fudbaleru od strane transrodne osobe Izvor: Kurir televizija