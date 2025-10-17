Slušaj vest

Dragan Stojković Piksi više nije selektor fudbalske reprezentacije Srbije, a pored nega "kuću fudbala" napustio je i direktor A tima Stevan Stojanović.

Fudbalski savez Srbije potvrdio je i razlaz sa Stojanovićem.

"Nakon poraza od Albanije i po povratku iz Andore, Izvršni odbor FSS-a doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza Saveza prema njemu. Istovremeno je potvrđen i sporazumni raskid saradnje sa članovima stručnog štaba i direktorom A tima", navodi se u saopštenju Saveza.

Foto: Nemanja Nikolić

Stojanović je funkciju direktora reprezentacije obavljao od 2021. godine, a odlaskom ovog dvojca završava se jedno od najdužih i najburnijih poglavlja u novijoj istoriji srpskog fudbala.

Izvršni odbor je ovlastio Dragana Džajića i Branka Radujka da preuzmu odgovornost za izbor novog selektora, dok će reprezentacija uskoro dobiti i novog direktora A tima.

1/8 Vidi galeriju Dragan Stojković Piksi Foto: Nemanja Nikolić