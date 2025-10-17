Slušaj vest

Dragan Stojković Piksi više nije selektor fudbalske reprezentacije Srbije,  a pored nega "kuću fudbala" napustio je i direktor A tima Stevan Stojanović.

Fudbalski savez Srbije potvrdio je i razlaz sa Stojanovićem.

"Nakon poraza od Albanije i po povratku iz Andore, Izvršni odbor FSS-a doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza Saveza prema njemu. Istovremeno je potvrđen i sporazumni raskid saradnje sa članovima stručnog štaba i direktorom A tima", navodi se u saopštenju Saveza.

img20240611wa0145.jpg
Foto: Nemanja Nikolić

Stojanović je funkciju direktora reprezentacije obavljao od 2021. godine, a odlaskom ovog dvojca završava se jedno od najdužih i najburnijih poglavlja u novijoj istoriji srpskog fudbala.

Izvršni odbor je ovlastio Dragana Džajića i Branka Radujka da preuzmu odgovornost za izbor novog selektora, dok će reprezentacija uskoro dobiti i novog direktora A tima.

Dragan Stojković Piksi Foto: Nemanja Nikolić

Ne propustiteFudbalFSS SE OGLASIO ZBOG PIKSIJA: Evo šta je Dika Stojanović rekao o selektoru Srbije
piksi.jpg
FudbalJUBILEJ SRPSKOG KLUBA U KANADI: FK Sveti Stefan iz Otave obeležio pola veka postojanja, legendarni Dika Stojanović ispred FSS čestitao im rođendan!
WhatsApp Image 2025-05-27 at 8.28.03 PM.jpeg
FudbalIMA LI SRBIJA LUKSUZ DA IZGUBI NAJBOLJEG GOLMANA?! Mile Svilar je "srpska jedinica"! Sada je na potezu Piksi!
SRBIJA A TIM-TRENING_23.JPG
FudbalVIŠAK KILOGRAMA JE VELIKI PROBLEMA ZA ALEKSANDRA MITROVIĆA: Piksi i Dika strepe! Hoće li Mitrogol biti spreman za Austrijance?!
WhatsApp Image 2024-11-14 at 5.42.13 PM (1).jpeg

"IGRAČI NISU VEROVALI PIKSIJU I NJEGOVOM AUTORITETU!" Bjelinić objašnajva zašto je srpski fudbal spao na najniže grane- ove osobine mora da poseduje selektor Izvor: Kurir televizija