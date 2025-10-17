Slušaj vest

"Govori se o nedeljama. Još nemamo tačan datum povratka, iako oporavak napreduje dobro. Imao je mnogo pehova ove sezone sa povredama", izjavio je Arteta uoči meča Premijer lige protiv Fulama.

Odegard je ove jeseni imao problema najpre sa ramenom, a zatim i sa kolenom, zbog čega je morao da napusti teren tokom tri uzastopna meča u oktobru. Takođe je propustio oba susreta Norveške u oktobarskom kvalifikacionom prozoru.

Prema Artetinim rečima, postoji mogućnost da će Norvežanin propustiti i naredno reprezentativno okupljanje sredinom novembra, kada Norveška, lider grupe I, dočekuje Estoniju 13. novembra, a tri dana kasnije gostuje Italiji u meču koji bi mogao odlučiti o plasmanu na Mundijal.

"Videćemo kako će napredovati oporavak, kako koleno reaguje i koji su sledeći koraci. Još je prerano davati bilo kakve prognoze", zaključio je Arteta.

