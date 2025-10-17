Slušaj vest

"Govori se o nedeljama. Još nemamo tačan datum povratka, iako oporavak napreduje dobro. Imao je mnogo pehova ove sezone sa povredama", izjavio je Arteta uoči meča Premijer lige protiv Fulama.

Odegard je ove jeseni imao problema najpre sa ramenom, a zatim i sa kolenom, zbog čega je morao da napusti teren tokom tri uzastopna meča u oktobru. Takođe je propustio oba susreta Norveške u oktobarskom kvalifikacionom prozoru.

Prema Artetinim rečima, postoji mogućnost da će Norvežanin propustiti i naredno reprezentativno okupljanje sredinom novembra, kada Norveška, lider grupe I, dočekuje Estoniju 13. novembra, a tri dana kasnije gostuje Italiji u meču koji bi mogao odlučiti o plasmanu na Mundijal.

"Videćemo kako će napredovati oporavak, kako koleno reaguje i koji su sledeći koraci. Još je prerano davati bilo kakve prognoze", zaključio je Arteta.

(Beta)

Ne propustiteFudbalJOŠ JEDAN OTKAZ U FSS: Posle Piksija reprezentaciju napustio i ovaj važan čovek
intervju-stevan-dika-stojanovic-foto-nemanja-nikolic-3.jpg
FudbalNACIJA JE OVO ČEKALA, PRVO OBRAĆANJE PIKSIJA NAKON ODLASKA SA KLUPE SEBIJE: Evo šta je narodu poručio Dragan Stojković!
Dragan Stojković Piksi na meču Srbija - Engleska
FudbalŠUŠKA SE DA ĆE STANKOVIĆ NA KLUPU SRBIJE POSLE ODLASKA PIKSIJA: Bivši trener Crvene zvezde na raskrsnici puteva...
profimedia0848257325.jpg
FudbalFSS DONEO ODLUKU O NOVOM SELEKTORU! Potvrđen rastanak sa Piksijem i poznato sve oko naslednika Stojkovića
WhatsApp Image 2025-10-12 at 00.01.25_39f19ade.jpg

"DA NIJE BILO SNIMAKA, SAVIĆ NE BI BIO UCENJIVAN" Mladen Radulović o pozadini iznude novca bivšem fudbaleru od strane transrodne osobe Izvor: Kurir televizija