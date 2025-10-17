Slušaj vest

"Tiram se još nije vratio treninzima sa ekipom. Oseća se bolje i počeo je lagano da trči. Nadamo se da ćemo ga uskoro ponovo videti na terenu", rekao je Kivu na konferenciji za medije.

Ovaj 28-godišnji francuski napadač nije igrao od 30. septembra i utakmice u Ligi šampiona protiv praške Slavije (3:0).

Napustio je teren posle nešto više od sat vremena igre, nakon što je osetio grč u levom butnom mišiću, ali je odmah po završetku meča izjavio da povreda nije ozbiljnija.

Od tada je propustio prvenstveni meč protiv Kremonezea (4:1), kao i duele francuske reprezentacije protiv Azerbejdžana (3:0) i Islanda (2:2) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Kivu je dodao da još uvek nije siguran kada će se Tiram vratiti na teren.

"Što se tiče njegovog povratka u takmičenja, videćemo, još uvek nemam datum", rekao je trener Intera.

Tiram je od početka sezone postigao tri gola u Seriji A.

Fudbaleri Intera gostuju u subotu ekipi Rome, u derbiju sedmog kola italijanske Serije A.

Roma zauzima drugo mesto na tabeli Serije A sa 15 bodova, a isti učinak na prvoj poziciji ima Napoli. Inter, aktuelni evropski viceprvak, nalazi se na četvrtoj poziciji sa tri boda manje.

Utakmica između Rome i Intera na programu je u subotu od 20.45.

(Beta)