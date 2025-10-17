Slušaj vest

"Imamo četiri utakmice za 15 dana. Čukarički ne želi u plej-aut, gde je završio prošle sezone. Boriće se za Evropu, što znači da nam sledi težak ispit. Malo su promenili kurs, pa sada imaju i starije igrače. Nećemo da pokleknemo, odigraćemo muški", rekao je Gaćinović na konferenciji za novinare.

On je čestitao potpisivanje profesionalnih ugovora omladincima Hamadu Šaćiroviću, Ersanu Mavriću i Farisu Osmanoviću, kao i nešto starijem Saladinu Mecinoviću.

Novi Pazar je četvrti na tabeli sa 18 bodova, a bod manje i utakmicu manje ima Čukarički na petom mestu.

"Pet primljenih golova od Crvene zvezde uticalo je da ne budemo druga najbolja odbrana u ligi. Vidim da smo po minutaži druga najmlađa ekipa u ligi. Naše ambicije su uvek velike. Učinićemo sve da ostanemo u gornjem delu tabele, iako su mnogo veći klubovi iza nas", naveo je Gaćinović.

Fudbaler Novog Pazara Veljko Mirosavić najavio je da će dati sve od sebe, ako se nađe u timu.

"Zadovoljan sam kako samo odigrao protiv Mladosti, što je posledica dobrih treninga. Ispalo je da sam kao asistent kod jedinog gola dospeo u prvi plan. Da nisam ja, to bi sigurno napravio neko drugi", zaključio je Mirosavić.

Pazarci će protiv Čukaričkog zbog žutih kartona igrati bez Jovana Marinkovića.

Utakmica na Banovom brdu zakazana je za nedelju od 15.30.

(Beta)