Fudbaleri Espanjola pobedili su na gostovanju Real Ovijedo sa 2:0, u meču devetog kola španske Primere.
ŠOK TERAPIJA NIJE USPELA - OVIJEDO NASTAVLJA DA NIŽE PORAZE: Espanjol siguran u gostima
Golove za tim iz Barselone postigli su Kike Garsija u 70. i Pere Milja u 82. minutu.
Ovo je bio prvi meč za novog trenera Ovijeda Luisa Kariona, koji je zamenio srpskog trenera Veljka Paunovića nakon serije loših rezultata.
Za domaći tim je prvo poluvreme igrao srpski fudbaler Luka Ilić.
Espanjol na petom mestu Primere ima 15 bodova, dok je Ovijedo 18. sa šest bodova.
U sledećem kolu Espanjol dočekuje Elče, a Ovijedo gostuje Đironi.
