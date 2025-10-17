Slušaj vest

Golove za tim iz Barselone postigli su Kike Garsija u 70. i Pere Milja u 82. minutu.

Ovo je bio prvi meč za novog trenera Ovijeda Luisa Kariona, koji je zamenio srpskog trenera Veljka Paunovića nakon serije loših rezultata.

Za domaći tim je prvo poluvreme igrao srpski fudbaler Luka Ilić.

Espanjol na petom mestu Primere ima 15 bodova, dok je Ovijedo 18. sa šest bodova.

U sledećem kolu Espanjol dočekuje Elče, a Ovijedo gostuje Đironi.

(Beta)

Ne propustiteFudbalLA LIGA POTVRDILA: Barselona i Viljareal prvenstveni meč igraće u Majamiju
Barselona
FudbalKRALJEVI SIGURNI NA SVOM TERENU: Vinisijus srušio Valensiju
Vinisijus Žunior
FudbalOSASUNA SLAVILA POSLE PREOKRETA: Hetafe poklekao u 90. minutu
Osasuna
FudbalLUKA ILIĆ DAO GOL U POBEDI, PA ZARADIO ISKLJUČENJE: Burno veče u Valensiji, tim Veljka Paunovića slavio kao gost
Luka Ilić, Ovijedo
FudbalBARSELONA MISLI NA BUDUĆNOST: Mark Bernal produžio ugovor do 2029.
Mark Bernal, Barselona

Odželej posle pobede nad Realom Izvor: Kurir