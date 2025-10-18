Slušaj vest

Fudbaler Mančester sitija Rodri neće biti u timu za subotnji duel Premijer lige protiv Evertona zbog povrede zadnje lože, saopštio je danas menadžer Sitija Pep Gvardiola.

Španski reprezentativac povredio se početkom meseca tokom pobede Sitija nad Brentfordom (1:0), nakon čega je morao da otkaže učešće u kvalifikacionim mečevima za Svetsko prvenstvo protiv Gruzije i Bugarske.

"Rodri još nije spreman da se vrati", rekao je Gvardiola na konferenciji za medije.

Prošlogodišnji osvajač "Zlatne lopte" propustio je veći deo prethodne sezone zbog povrede ukrštenih ligamenata, a ove je upisao devet nastupa za klub i reprezentaciju pre nego što je ponovo morao da napusti teren protiv Brentforda posle samo 22 minuta igre.

Rodri je već imao problema na početku sezone, pošto je na Svetskom klupskom prvenstvu zadobio povredu prepone, a poslednjih nedelja žalio se i na bolove u kolenu.

