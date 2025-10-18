Slušaj vest

Standard je, na određeno vreme ostao bez ijednog od tri boda sa utakmice protiv Antverpa iako je u 88. minutu imao prednost rezultatom 1:0.

Tada je meč 11. kola belgijskog prvenstva prekinut odlukom glavnog sudije Lotara Dhonta.

Standard je kao domaćin imao prednost već od prvog minuta zahvaljujući pogotku Saida, ali je u 39. minutu ostao sa igračem manje jer je Abid dobio crveni karton.

Gosti su u drugom poluvremenu žestoko napadali u pokušaju da dođu do izjednačenja, ali nisu uspeli, a onda je sudija prekinuo utakmicu nakon što ga je jedan navijač pogodio plastičnom čašom.

Kako je to meč ranije već jednom prekinut zbog sličnog incidenta, ovaj put je doneta odluka da on ne bude nastavljen.

Fudbaleri domaćeg tima su bili besni zbog ponašanja navijača, a klub je najavio da će protiv pojedinca biti pokrenut postupak.

Prema određenim informacijama, utakmica bi trebalo da bude nastavljena u ponedeljak ili utorak pred praznim tribinama, ukoliko nadležni ne donesu drugačiju odluku.

