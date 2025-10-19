U 12. kolu Super lige Srbije Crvena zvezda dočekaće IMT, a poznato je gde možete gledati direktan prenos ove utakmice
SUPER LIGA SRBIJE
"TRAKTORISTI" STIŽU NA MARAKANU: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Crvena zvezda - IMT
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde u 12. kolu Super lige Srbije dočekaće IMT na Marakani (nedelja, 19.30) i imaju ulogu apsolutnog favorita protiv popularnih "traktorista".
Marko Arnautović - Debi u Crvenoj zvezdi Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC
Vidi galeriju
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos očekuje vas na televiziji Arena sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će pobediti u meču Crvena zvezda - IMT?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši