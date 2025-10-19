Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u 12. kolu Super lige Srbije dočekaće IMT na Marakani (nedelja, 19.30) i imaju ulogu apsolutnog favorita protiv popularnih "traktorista".

Marko Arnautović - Debi u Crvenoj zvezdi Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos očekuje vas na televiziji Arena sport Premium 1.

