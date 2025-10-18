Slušaj vest

Ovo je čuveni Englez priznao uprkos lošem zdravstvenom stanju i problemima koje ima.

Nedavno je popularni Gaza rekao da još uvek pije alkohol i prisetio se kako je na poluvremenu jednog finala popio devet brendija, a u intervjuu za "Miror" je to potvrdio i uz to naglasio da nema šta da krije.

- Džimi Grivs je prestao da pije, ali to je Džimi Grivs. Ja nisam Džimi Grivs i nisam Džordž Best. Ne opijam se zato što mrzim mamu i tatu ili mrzim javnost. Nije stvar u tome. Radim to zbog same potrebe. Možda ću da požalim, ali ne razmišljam o juče, ne razmišljam o sutra, samo razmišljam o danas i živim za danas. Nisam se promenio, ne mogu se da se promenim, ne bih znao kako da se promenim. Verovatno ću da umrem kao Gaza, ali nemam šta da skrivam. Cela zemlja sada zna šta sam učinio. Pio sam jer sam hteo da pijem, posle sam žalio zbog posledica. Sad kad mi se dogodi "relaps", ne živim nedeljama kao pre. Kad se osvrnem, mora da sam povredio mamu i tatu. Ali ti ne razmišljaš o tome, osoba koju si najviše povredio si ti sam - rekao je Pol Gaskojn.

Otkrio je nedavno i da posećuje sastanke alkoholičara.

- Mogu mesecima i mesecima bez truda da budem trezan, a onda imam dvodnevni pad raspoloženja i posledice. A onda se nekoliko dana ne sviđam sebi. Samo se osećam jadno, a onda moram da idem na sastanak anonimnih alkoholičara i samo da slušam jer se pitaš šta je to. Tek kad sam prvi put otišao na sastanke anonimnih alkoholičara, shvatio sam da sam alkoholičar.

Upitan je da li je nemoguće da prestane da pije.

- Ne baš, četiri, pet godine pokušavam da prestanem da pijem. To je kao i sa svime ostalim, ako dovoljno dugo sediš kod frizera, ošišaćeš se. Napisao sam knjigu kako bih pokušao da pomognem drugima. Nema veze s fudbalom, to je ono kroz što sam sam sebe izložio - poručio je Englez.

Životna priča Pola Gaskojna

Pol Gaskojn jedan je od najvećih talenata engleskog fudbala koji zbog svog načina života neće biti upamćen kao igrač, već kao neko ko je pravio haos van terena.

Gaza je razlog zbog kojeg volite fudbal? On je bio neviđeni protraćeni talenat, on je problematični genije, on je najveći engleski fudbaler u svojoj ili bilo kojoj generaciji.

Verovatno Vam sam nadimak dovoljni govori. U pitanju je jedan od najboljih engleskih fudbalera i čovek koji je sam sebi bio najveći neprijatelj.

Gaza je rođen 27. maja 1967. godine u Gejtshedu. Profesionalnu fudbalsku karijeru je započeo u Njukaslu 1985. godine i upisao 197 nastupa za ovaj tim, uz 25 golova. Na kraju sezone 1987-88 proglašen je za najboljeg mladog igrača engleske lige, pa je došao u radar velikih klubova.

Već je jednom nogom bio u Mančester junajtedu, ali je Totenhem bio konkretniji. Kupio je kuću njegovoj porodici, pa Gaza nije promenio crno-bele boje na dresu. Na 75 utakmica je postigao 14 golova i predvodio je tim do finala FA Kupa.

1/10 Vidi galeriju Fotografije POla Gaskojna Foto: Profimedia, Reuters

U finalnom meču je doživeo tešku povredu, pa je morao da odloži prelazak u Lacio. Ipak, u rimski klub odlazi 1992. godine i u naredne tri sezone u 47 nastupa upisuje šest golova.

Nije uspeo da se prilagodi italijanskom načinu života, pa se vraća na Ostrvo. Naredne dve sezone je proveo u Glazgov Rendžersu s kojim je osvojio dve titule i dva kupa.

Usledio je pad u karijeri i nezapaženi nastupi za Midlsboro, Everton, Barnli, kao i kineski Gansu Tianma.

Bio je trener engleskog niželigaša Ketering Taun, ali je otpušteno posle samo 39 dana zbog problema s alkoholom. Za reprezentaciju Engleske je upisao 57 utakmica na kojima je postigao 10 golova. Jedan od golova koji navijači Engleske najviše pamte je onaj protiv Škotske na Evropskom prvenstvu 1996. godine u Engleskoj, kada je prebacio škotskog fudbalera i uradio nešto što 99,9% fudbalera ne bi.

Bio je to trenutak genijalnosti jednog izvrsnog fudbalera koji je u tom trenutku bio na vrhuncu. Pol Gaskojn, taj predivni talenat, verovatno najveći u engleskoj istoriji, bio je igrač protiv kojeg nije bilo leka. Spadao je u tih 0,1 posto koji igraju s takvom lakoćom da svi ostali na terenu izgledaju kao da se muče.

Po završetku karijere njegov život se pretvorio u pakao.

Bolovao je od bulimije, opsesivno-kompulzivnog poremećaja i alkoholizma. Nekoliko puta je proveo noć u zatvoru, zbog incidenata. Razveo se sa ženom nakon dve godine braka. Pojavljivao se u nekoliko tv-emisija. Imao je hit pesmu 1990. godine. Kasnije je putovao na turneju sa grupom Ajron Mejden.

O bizarnosti njegovog života govori detalj kada je otišao u Zoo vrt u Londonu sa namerom da kupi noja jer je hteo da iznenadi svoje saigrače iz Totenhema. Doneo je noja na trening obučenog u dresu sa brojem 8.

Lečio se nekoliko puta od alkoholizma. U maju 2007. godine, primljen je u bolnicu nakon proslave 40. rođendana. Tokom rehabilitacije 2008. godine, tri puta mu je stalo srce pa su ga oživljavali. Bio je povređen u saobraćanoj nesreći 13. juna 2010. kada je na njegov auto naletela pijana žena. Ima sina iz prvog braka i usvojio je dvoje dece iz ženinog prvog braka.

On je bio optužen da je u avgustu 2018. na silu poljubio putnicu u vozu na putu od Jorka do Njukasla. Godinu dana kasnije je oslobođen optužbi. Gaskojn je čitanje presude dočekao sa suzama u očima, dok je deo publike u sudnici u Midlsbrou burno pozdravio odluku porote.

U opširnom intervjuu za za "High Performance" popularni 'Gaza' rešio je da otvori dušu i priča o problemima kroz koje je prošao, ali i situaciji u kojoj je dospeo.

- Pošto sam otišao na prvi sastanak anonimnih alkoholičara, napravio sam 12 koraka, a jedan od njih je bio da upoznam osobu koju krivim za svoje probleme i da je upoznam, ta osoba sam bio ja sam - počeo je priču Gaskojn, pa u dahu nastavio:

- Bio sam srećni pijanac, ali nisam više, sada sam tužan pijanac. Ne izlazim da pijem već pijem kod kuće. Ljudi znaju Pola Gaskojna, ali ‘Gazu’ niko ne zna. Čak ni ja sam nekada. Mislim da nisam izneverio nijednog trenera, igrače ili navijače. Ako sam ikoga izneverio, to sam bio ja sam.

Danas legendarni 'Gaza' živi kod agenta Kejti Dejvis.

- Nazvao sam Kejti u novembru pre nekoliko godina i počeo da plačem zbog onoga što sam uradio sebi i drugim ljudima. Bio sam u zatvoru i na rehabilitaciji, šmrkao sam kokain sa daske na vc šolji i još mnogo toga. Sada živim kod nje u stanu.

Nije se tu Gaskojn zaustavio:

- Nekoliko puta sam plakao na pozornici. Nedostaje mi to subotom, znate, da zabavljam ljude. To mi je pružalo neverovatno uzbuđenje i nedostaje mi to. Emotivno sam osetljiv. Ponekad brzo zaplačem. Zadržavam puno stvari u sebi, stvari koje bi trebalo da podelim, ali se bojim da ih delim sa ljudima. Mislim da nikada neću odrasti, što mi ne smeta, znate? Ponosan sam na ono što sam pružio ljudima. Donirao sam skoro milion funti različitim dobrotvornim organizacijama i zamolio ih da to drže tajnom. Nikada se nisam predao. Mislim da ću odustati tek kada budem u drvenoj kutiji. Osim toga, nastaviću se boriti - zaključio je on.

Bez obzira na privatan život i gluposti koje je pravio gde god je stigao Gaskojn je ostao kao jedan od najboljih igrača ostrvske selekcije i čovek koji je imao fudbal u "malom prstu".

Bonus video: