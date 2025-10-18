Slušaj vest

Maksimović je nedavno potpisao ugovor sa Kustošijom, a u velikom intervjuu je govorio o brojnim temama.

Jedna od njih je period kada je igrao u Torinu.

- U Torinu se baš tada promenio trener. Đanpjero Ventura, kojem sam zahvalan jer je puno uticao na moj razvoj, otišao je u reprezentaciju Italije, a došao je pokojni Siniša Mihajlović, s kojim sam imao sjajan odnos još iz srpske reprezentacije. Zvao me na prvo okupljanje i kod njega sam igrao, bio je zadovoljan. Napoli me je želeo već godinu ranije, a ja sam osećao da je vreme za iskorak. Moja generacija iz Torina već se razišla: Kamil Glik je otišao u Monako, Čiro Imobile u Borusiju Dortmund, Alesio Ćerći u Atletiko Madrid, Mateo Darmijan u Mančester junajted, Bruno Perez u Romu... Počeli su da sklapaju novi tim - rekao je Nikola Maksimović za hrvatski portal "Index" i nastavio:

- Bio sam spreman i da ostanem, ali tražio sam da se poštuje reč kluba. Ako mi pružite ruku i nešto obećate, a posle to ne vredi, kao igrač osećam nepoštovanje. Mihajlović je pokušavao da učini sve da ostanem, uz novi ugovor, ali ja sam već dve godine zaredom propuštao priliku da odem u Napoli i igram Ligu šampiona, kako sportski tako i finansijski. U tom trenutku smo imali predsednika koji je rekao: "Za sve vredi, samo za Napoli ne vredi". To nije bilo korektno. Dogodile su se i neke stvari koje danas verovatno ne bih ponovio, ali tada sam to morao da uradim jer inače ne bih otišao u Napoli.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde je uspeo da pređe u aktuelnog prvaka Italije, a posledica toga je stigao loš odnos sa Mihajlovićem.

- S predsednikom sam imao sjajan odnos, voleo me kao sina. Ali ako mi godinu dana ranije daš reč, a onda bez razgovora sa mnom obećaš pokojnom Siniši Mihajloviću da ću ostati, to nije korektno. Zbog toga Siniša i ja četiri i po godine nismo razgovarali, pomirio nas je na kraju Đenaro Gatuzo na jednoj utakmici Napolija. Preko njegovog kuma sam sve vreme pratio kako je i pitao za njegovo zdravlje. Bilo mi je teško što smo do toga došli i to zbog jednog čoveka. Osećao sam nepoštovanje: drugim igračima su dali tri dana da odu kući, meni su rekli da ostanem u Torinu i čekam sastanak s predsednikom, koji se nije javio, pa nisam ni video porodicu. Svi su tada otišli, a ja sam ostao. Nije mi to bio problem – volim Torino, navijači su me voleli, Torino u gradu ima i više navijača od Juventusa – ali tu se vidi razlika između normalnog i top kluba.

1/9 Vidi galeriju Nikola Maksimović Foto: Icon Sport / ddp USA / Profimedia, OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP / Profimedia, Starsport/Srđan Stevanović

Maksimović je debitovao za reprezentaciju 2012. godine kada je Mihajlović bio selektor. U svojoj drugoj utakmici je dobio udarac od strane Zlatana Ibrahimovića, a nakon tog meča je prešao u Torinu.

- U avionu me tim menadžer pozvao do Sinišem rekao mi je da sam odlično odigrao i da ću startovati protiv Šveđana. Igrao sam kao srednji stoper u trojci, a Zlatan je stalno ulazio u moj prostor. Nekoliko puta sam mu presekao pas i uzeo loptu, a peti put me udario laktom u nos – pao sam, dobio je žuti. Nisam mu ništa loše uradio, više je to bila demonstracija autoriteta. Na korneru je kasnije skočio preko mene s obe ruke, dao gol, ali je sviran prekršaj.

- Od tog trenutka sam ga čuvao s metar, dve distance i prilagođavao se. Ispalo je da je pomoćni trener Torina došao gledati Darka Lazovića, a primetio je mene – zahvaljujući toj utakmici godinu dana kasnije otišao sam u Torino. Nisam ni znao da me gledaju. Meni je tada značilo što sam u reprezentaciji i što imam poverenje selektora. Siniša je na mene puno uticao – donosio mi je DVD sa klipovima igrača poput Pikea i Švajnšajgera, pokazivao što očekuje na štoperu ili zadnjem veznom i posle me ispitivao šta sam vidio. Imao je jasnu viziju ko šta može da postane. A meni je i pre toga Serija A bila broj jedan - poručio je Nikola Maksimović.

Kurir sport/Index

Bonus video: