Proslavljeni reprezentativac Jugoslavije i Srbije i bivši trener Partizana Savo Milošević bio je gost podkasta "Wish&Go" koji vode sportski novinari Nebojša Višković i Gojko Andrijašević.

Milošević je u dugom i zanimljivom razgovoru govorio o brojnim aktuelnim temama, a dotakao se i aktuelnog stanja u srpskom fudbalu.

On je, zajedno sa Mitrom Mrkelom, bio direktor u Fudbalskom savezu Srbije kada je selekcija uzrasta do 20 godina na čelu sa trenerom Veljkom Paunovićem 2015. godine osvojila Svetsko prvenstvo na Novom Zelandu, pa je tako istakao da su domaćem fudbalu bile potrebne korenite promene još tada.

- Kad smo postali prvaci sveta 2015, Mitar Mrkela i moja malenkost napravili smo analizu stanja. Konstatovali da nam fudbal ide nizbrdo, dok drugi, poput Mađarske, Slovačke, Austrije, Škotske, gaze napred. Mogao bi o tome da posvedoči Mrkela, papir stoji kod mene. I to smo tada rekli: moramo što pre da menjamo - rekao je Milošević.

On je istakao da vidi samo radikalno rešenje.

- Sada ne možemo da izbegnemo sudbinu mađarskog fudbala. Možda vidim jedan način, ne znam koliko je pametno da sa ove pozicije pričam. Reći ću, ipak: da se vratimo u poluamataerizam, 90 odsto ljudi da se skloni iz fudbala i uključe entuzijasti, iskreni zaljubljenici i krenu od temelja. Deca naša su među najtalentovanijim na svetu. Balkanci, zajedno sa Brazilcima i Argentincima, drže vrh. Žalosno je to što mi ovim sistemom surovo uništavamo našu decu - istakao je Milošević.

