VELIKI POVRATAK JIRGENA KLOPA! Čuveni Nemac dobio važnu ulogu posle dužeg vremena!
Tako je čuveni Nemac dobio novu ulogu u domaćem klupskom fudbalu.
Iako je po odlasku iz Liverpula naglasio da se više neće baviti trenerskim poslom, Jirgen Klop ostaje aktivan u fudbalskom svetu.
Uz funkciju globalnog šefa fudbala u Red Bul grupaciji, sada će učestvovati i u radu savetodavnog tela koje ima zadatak da unapredi nemački fudbal i obezbedi dugoročnu konkurentnost bundesligaških klubova na domaćoj i međunarodnoj sceni.
Stručna grupa DFL fokusiraće se i na razvoj mladih igrača, kao i na jačanje ligaškog sistema.
Pored Klopa, u njenom sastavu nalaze se i svetski šampion Sami Kedira, Johan Zauer kao predstavnik Bajerna iz Minhena, Markus Kroše, sportski direktor Ajntrahta iz Frankfurta, kao i još nekoliko istaknutih funkcionera iz struktura Bundeslige.
Tokom trenerske karijere, Klop je predvodio Majnc, Borusiju Dortmund i Liverpul.
Sa Dortmundom je osvojio dve titule prvaka Nemačke i Kup, dok je sa Liverpulom podigao trofeje Premijer lige, Lige šampiona, Svetskog klupskog prvenstva, FA kupa, dva Liga kupa i UEFA Superkupa.
Kurir sport/sportske.net
