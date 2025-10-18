Slušaj vest

Tako je čuveni Nemac dobio novu ulogu u domaćem klupskom fudbalu.

Iako je po odlasku iz Liverpula naglasio da se više neće baviti trenerskim poslom, Jirgen Klop ostaje aktivan u fudbalskom svetu.

Uz funkciju globalnog šefa fudbala u Red Bul grupaciji, sada će učestvovati i u radu savetodavnog tela koje ima zadatak da unapredi nemački fudbal i obezbedi dugoročnu konkurentnost bundesligaških klubova na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Stručna grupa DFL fokusiraće se i na razvoj mladih igrača, kao i na jačanje ligaškog sistema.

Pored Klopa, u njenom sastavu nalaze se i svetski šampion Sami Kedira, Johan Zauer kao predstavnik Bajerna iz Minhena, Markus Kroše, sportski direktor Ajntrahta iz Frankfurta, kao i još nekoliko istaknutih funkcionera iz struktura Bundeslige.

Tokom trenerske karijere, Klop je predvodio Majnc, Borusiju Dortmund i Liverpul.

Sa Dortmundom je osvojio dve titule prvaka Nemačke i Kup, dok je sa Liverpulom podigao trofeje Premijer lige, Lige šampiona, Svetskog klupskog prvenstva, FA kupa, dva Liga kupa i UEFA Superkupa.

