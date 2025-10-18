Fudbaleri OFK Beograda pobedili su kao domaćini u Zaječaru Napredak iz Kruševca 4:0, u utakmici 12. kola Super lige Srbije.
ROMANTIČARI NA TURBO POGON: OFK Beograd rasturio Napredak u Zaječaru
Prednost OFK Beogradu doneo je Džej Enem golom u 17. minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom u 39. minutu.
Treći gol za OFK Beograd postigao je Miljan Momčilović u 50. minutu, a konačan rezultat je postavio Ugo Alba pogotkom u 72. minutu.
OFK Beograd je treći na tabeli sa 19 bodova, dok Napredak nakon svog petog uzastopnog poraza zauzima poslednje, 16. mesto sa sedam bodova.
OFK Beograd će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Loznici protiv IMT-a, dok će Napredak u Kruševcu dočekati Vojvodinu.
(Beta)
