Predsednik FK Partizan Rasim Ljajić ponovo se dotakao teške situacije sa kojom se suočava klub iz Humske.

O kompleksnoj i nezavidnoj situaciji Rasim Ljajić, predsednik Partizana, govorio je u "Miljanovom korneru", istakavši da se nada boljim danima, posebno od juna.

- Sada dišemo mnogo lakše. Ko nije dužan ne zna šta to znači. Obaveze su ogromne, a cena neispunjavanja obaveza nezamisliva. Bez Evrope Partizan bi bio dodatno zakovan za dno. Na sreću, prošli smo peti monitoring. Dobili smo traženu pomoć od države od 2.500.000 evra i uspeli da dobijemo zeleno svetlo. UEFA u ovom monitoringu posmatra obaveze prema igračima, stručnom štabu, klubovima i državi. Druge obaveze nisu predmet opservacije UEFA, ali su istovremeno najveće obaveze koje Partizan ima. Kada smo došli u klub, samo obaveze prema igračima su bile 15.000.000 evra, a prema klubovima 7.200.000 evra. Na današnji dan smo sveli obaveze prema klubovima na 1.890.000 evra. Oko 5.000.000 evra je isplaćeno i vrlo mali broj klubova je kojima dugujemo, a naš plan je da do januara bar prema klubovima nemamo nikakvu obavezu - rekao je Ljajić.

Prvi čovek crno-belih naglasio je da je klub upravo u oktobru bio pred najvećim izazovom.

- Da nismo prošli ovaj monitoring bila bi tragedija i zato je ovo mučan i neverovatno težak posao. Ovo je samo jedna prepreka, već u januaru imamo novu, potom u martu... Ali je ovo najteža jer u januaru možemo da očekujemo neki transfer. Sada je prelazni rok završen, mada smo mogli da se odlučimo i za tu opciju. Imali smo dva izbora: da tražimo pomoć države ili da tokom letnjeg prelaznog roka prodamo nekog igrača. Da smo se opredelili za transfer sva javnost bi komentarisala kako opet razvaljujemo tim koji je u fazi stvaranja. Odlučili smo se da štedimo koliko god možemo, da ne trošimo ni jedan jedini dinar tamo gde ne moramo. Da sačuvamo tim i da uz pomoć države preskočimo prepreku.

Pomoć države ovaj put je predstavljala ruku spasa, ali je pred crno-belima zadatak da nađu dugoročno rešenje.

- Klub nema nikakvu budućnost ukoliko bude zavisio od države ili sponzora. Neophodno je da klub stvara igrače da bi bio održiv. Niti je moguće, niti je pošteno da država dugoročno pomaže klubu, ali smo sada zaista u situaciji da zavisimo od države da bismo mogli da funkcionišemo i da igramo Evropu. Monitorinzi, koliko god bili teški - olakšavaju nam da rešimo probleme jer bismo ih inače verovatno odlagali.

Zaostavština prethodne uprave danas je glavna kočnica vicešampiona Srbije.

- Dug je bio 44.000.000 evra pre monitoringa, a sada smo obaveze smanjili za 2.500.000 evra. Nažalost, imamo sada obaveze oko Andradea 1.600.000 evra. Taman napravimo iskorak, ali onda dođu nove presude, one su nas zaista ubile. Bilo je presuda koje nisu bile vidljive u tadašnjem dugu, a sve su one izgubljene - Lakičević, Jović, sada Andrade... Taj nevidljivi dug je kamen oko vrata na sve ove muke.

Kada čelnici Partizana iznesu detalje vezane za zatečeno stanje, jedno od pitanja koje se nameće je da li će neko snositi posledice zbog urušavanja kluba.

- Ne želim ni u koga da upirem prstom, ali je najveći deo obaveza nastao u poslednja dva prelazna roka kada je dovedeno 28 igrača i većina su bila promašaji. Doveli ste igrače koje ne možete da prodate, koji nisu pružili na terenu. Imali smo igrače koje smo plaćali 20.000, 30.000 ili 50.000 evra, a dali su dva gola ili nijedan. Ne može da neko snosi krivično odgovornost za promašene igrače. To nije krivično delo. Da li je bilo trange-frange varijenti, to treba utvrditi, ali nije lako to ustanoviti. Neophodno je da neko dođe i prizna, a ko će to da uradi. Svi pitaju da li će neko snositi odgovornost, ali nije jednostavno - rekao je Ljajić.

