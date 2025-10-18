Slušaj vest

Omri Glazer je izgubio mesto prvog golmana u Crvenoj zvezdi, i na stadionu Rajko Mitić ne bi imali ništa protiv da ga prodaju.

Bio je blizu prelaska u Makabi iz Tel Aviva pred kraj prelaznog roka, ali je čitav posao propao u poslednjem momentu, te je reprezentativac Izraela ostao u Beogradu.

Ipak, na zimu bi mogao da promeni sredinu. Kako prenosi "Sportski žurnal", Nešvil pokazuje interesovanje za Glazera, i u januaru postoji šansa da pošalje ponudu.

S obzirom da Glazeru ističe ugovor narednog leta, šampion Srbije će pokušati da izvuče novac od njegovog transfera.

