Oba gola za Siti postigao je Erling Haland u 58. i 63. minutu.

Siti je prvi na tabeli sa 16 bodova, koliko ima i Arsenal. ali uz utakmicu manje odigranu od Sitija. Everton je na 10. mestu sa 11 bodova.

U narednom kolu, Siti će u Birmingemu gostovati Aston Vili, dok će Everton u Liverpulu dočekati Totenhem.

Fudbaleri Brajtona su na svom terenu pobedili Njukasl 2:1

Poveo je Brajton golom Danija Velbeka u 41. minutu, a Njukasl je izjednačio pogotkom Nika Voltemadea u 76. minutu.

Pobedu Brajtonu doneo je Velbek svojim drugim golom na meču u 84. minutu.

Brajton je deveti sa 12 bodova, a Njukasl je na 12. mestu sa devet poena.

U sledećem kolu, Brajton će gostovati Mančester Junajtedu, dok će Njukasl dočekati Fulam.

U istom terminu, Barnli je na svom terenu pobedio Lids 2:0, Kristal Palas i Bornmut su u Londonu odigrali nerešeno 3:3, dok je Sanderlend kao domaćin pobedio Vulverhempton 2:0.

(Beta)