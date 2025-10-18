Slušaj vest

Trener Crvene zvezdeVladan Milojević oglasio se uoči nedeljnog duela protiv IMT-a.

Meč je na programu u nedelju od 19.00 na Marakani:

Na pitanje o situaciji sa Radetom Krunićem, trener crveno-belih, odgovorio je:

- Rade je spreman" što znači da će biti u konkurenciji već protiv Traktorista, međutim, više je za očekivati da bude sačuvan za važan duel u Portugalu sa Bragom u okviru Lige Evrope.

O sastavu sa Novog Beograda, koga ponovo vodi Zoran Vasiljević, istakao je:

- IMT je jedna superligaška ekipa koja ima svoje ciljeve i kvalitet. Mi ovu utakmicu shvatamo veoma ozbiljno i apsolutno smo fokusirani samo na nju. O Bragi ne razmišljamo u ovom trenutku, sve misli su nam usmerene na duel sa Trakoristima.

Dotakao se Milojević i ostalih fudbalera koji su imali problema sa povredama...

- Imamo jedan problem sa Glazerom, a ostali igrači su se svi vratili manje više zdravi nakon reprezentativnih obaveza.

