Fudbaleri Brage umalo su se propisno obrukali u utakmici trećeg kola Kupa Portugala, pošto su se na gostovanju Bragansi, koja inače nastupa u četvrtoj ligi. 

Braga je na kraju slavila golom u samoj završnici - 0:1!

Crvena zvezda će u četvrtak od 18.45 biti gost Bragi u meču trećeg kola Lige Evrope.

Videćemo mogu li crveno-beli do sva tri boda u Portugaliji nakon poraza od Porta i remija u Beogradu protiv Seltika.

