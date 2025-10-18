Slušaj vest

Fudbaleri Brage umalo su se propisno obrukali u utakmici trećeg kola Kupa Portugala, pošto su se na gostovanju Bragansi, koja inače nastupa u četvrtoj ligi.

Braga je na kraju slavila golom u samoj završnici - 0:1!

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Porta Foto: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Crvena zvezda će u četvrtak od 18.45 biti gost Bragi u meču trećeg kola Lige Evrope.

Videćemo mogu li crveno-beli do sva tri boda u Portugaliji nakon poraza od Porta i remija u Beogradu protiv Seltika.

BONUS VIDEO: