Fudbaleri Javora pobedili su na svom terenu u Ivanjici Radnik 3:2, u meču 12. kola Super lige Srbije.

Strelci za Javor bili su Nemanja Đokić u 28, Aleksa Radonjić u 47. i Lue Bajere Žunior u 58. minutu.

FK Crvena zvezda Javor Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Oba gola za Radnik postigao je Vukašin Bogdanović iz penala u 17. i 45. minutu.

Javor je na 10. mestu sa 13 bodova, a Radnik je na 14. poziciji sa 10 poena.

U narednom kolu, Javor će gostovati Novom Pazaru, dok će Radnik u Surdulici dočekati Spartak.

