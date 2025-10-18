Javor je na 10. mestu sa 13 bodova, a Radnik je na 14. poziciji sa 10 poena
SUPERLIGA SRBIJE
IVANJIČANI SLAVILI U GOLEADI: Fudbaleri Javora pobedili Radnik
Fudbaleri Javora pobedili su na svom terenu u Ivanjici Radnik 3:2, u meču 12. kola Super lige Srbije.
Strelci za Javor bili su Nemanja Đokić u 28, Aleksa Radonjić u 47. i Lue Bajere Žunior u 58. minutu.
FK Crvena zvezda Javor Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC
Oba gola za Radnik postigao je Vukašin Bogdanović iz penala u 17. i 45. minutu.
Javor je na 10. mestu sa 13 bodova, a Radnik je na 14. poziciji sa 10 poena.
U narednom kolu, Javor će gostovati Novom Pazaru, dok će Radnik u Surdulici dočekati Spartak.
