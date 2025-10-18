Vojvodina je treća sa 21 bodom, a Radnički 1923 je na devetom mestu sa 13 poena
SUPERLIGA SRBIJE
POKER LALA U NOVOM SADU: Vojvodina pobedila Radnički 1923
Fudbaleri Vojvodine pobedili su na svom terenu u Novom Sadu Radnički 1923 4:1, u 12. kolu Super lige Srbije.
Strelci za Vojvodinu bili su Dragan Kokanović u 37, Milutin Vidosavljević u 64. i 76. i Džon Meri u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.
FK Partizan - FK Vojvodina Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT
Gol za Radnički 1923 postigao je Luaj Ben Hasine u 43. minutu.
Vojvodina je treća sa 21 bodom, a Radnički 1923 je na devetom mestu sa 13 poena.
U narednom kolu, Vojvodina će u Kruševcu gostovati Napretku, dok će Radnički 1923 u Kragujevcu dočekati TSC.
